1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.
 23 Şubat 2020 17:13
Yazdır
İBB'nin Taksim'e kurduğu geçici sergi platformu kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.

Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı.

Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da 4,5 büyüklüğünde deprem
23 Şubat 2020 15:52		 Van'da enkaz altındaki bir çocuk kurtarıldı
23 Şubat 2020 14:51
Valilik'den, 'koronavirüsü yok' açıklaması
23 Şubat 2020 14:47		 İstanbul'da nöbetçi noter kuyruğu...
23 Şubat 2020 14:38
Vali konuştu, asker ıslanmasın diye koruması şemsiye tuttu
23 Şubat 2020 14:32		 Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi
23 Şubat 2020 14:25
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 9'a çıktı
23 Şubat 2020 14:01		 İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
23 Şubat 2020 13:47
Türkiye-İran sınırında bir deprem daha
23 Şubat 2020 13:24		 Elazığ depremi için özel klip
23 Şubat 2020 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:01 - CHP Düzce İl Başkanı belli oldu18:56 - Yıldırım: Çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini öder18:51 - 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı18:45 - DİTİB Genel Sekreteri'nin evinin önünde mermi bırakıldı18:41 - Hatay'a yeni bir üniversite daha kurulacak18:36 - Bakan Selçuk, Elazığ'da öğretmenler ve öğrencilerle görüştü18:31 - Avukat Aydın Seymen hayatını kaybetti18:26 - Van'da depremzedeler için çadır kurulumu sürüyor18:21 - KKTC'de, koronavirüs şüphesinde rahatlatan açıklama18:16 - Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı
18:11 - Fobilere yeni nesil uygulama ile çözüm18:06 - Hisarcıklıoğlu: İnşallah 2022'de ilk araba çıkacak18:00 - Başkasının kartıyla otobüse bindi, yaptığıyla 'pes' dedirtti!17:54 - Cep'te 'alo desin yeter' devri bitti17:50 - Atakan'ı ilk kez o paylaşmıştı: Izdırap içindeyim17:39 - Isparta'da kayıp 3 liseli kızı arama çalışmaları sürüyor17:34 - Bakan Pekcan: İran'a açılan kapılarımızdan girişler durduruldu17:29 - FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 9'a çıktı
İkinci el araçlardaki fiyat artışı nedeni belli oldu
Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi
Kız tarafı düğünü iptal edince damat soluğu karakolda aldı
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
girls like you 1
alexander sorloth 1
suskunlar 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
Profil resmine eşli resim koymak 1
pazartesi diyete başlamak 3
elmalı pasta 1
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 3
gülmek 2
Misafirlikte uyumak 3
SON İLANLAR
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Canlı Model Alım İlanı
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 32 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam