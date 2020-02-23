Bakan Pekcan: İran'a açılan kapılarımızdan girişler durduruldu
|23 Şubat 2020 17:34
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.
Bakan Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır."
HAVAALANLARINDA TEDBİRLER SIKLAŞTIRILDI
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül virüse karşı Türkiye'de de önlemler alındı. Uluslararası havalimanlarının tümünde yolculara yönelik termal kameralı önlem devam ediyor. Ateşi 38 derecenin üzerine çıkanlar karantinaya alınıyor.
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