Hisarcıklıoğlu: İnşallah 2022'de ilk araba çıkacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobille ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek, "İş otomobil değil artık, otomobil otomobil olmaktan çıktı. Her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç. Dünya buna dönüyor" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar' ödül töreni için geldiği Afyonkarahisar'da ilk olarak Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Kısa süren ziyaretin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i makamlarında ziyaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, ziyaretlerine TOBB tarafından yaptırılan Afyonkarahisar TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile sürdürdü. Hafta sonu olmasına rağmen öğrenciler ve okul idaresi tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu kısa bir açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz okulu ben yapmadım. Bu okulun yapımında emeği geçen çok insan var. Türk iş dünyasının 1 milyon 500 bin TL katkısıyla yapıldı. Allah emeği geçenlerden razı olsun" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, program sonrasında Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar ödül törenine geçti. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar MHP Milletvekili Mehmet Taytak ile Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve iş insanları katıldı.

'VADELİ ÜRÜN SATTIM PARAMI ALAMADIM DERDİ BİTTİ'

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, alacak sigortasıyla artık bir liranın dahi batmayacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Bugün Almanya'da bir iş yeriniz olsa 6 ay vadeli bir mal sattınız; 1 lira paranız batmaz. Niye? Sigorta devreye girer. Aynı kasko sigorta gibi. Ama Türkiye'de sermaye bol ya alacak sigortası yoktur. Yabancılar yapıyordu, Türk'ü yoktu. Yabancılar da büyük müesseselere yapıyorlardı. Üyelerimizin yüzde 99'u KOBİ bizim. Buna da Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. Dedik ki; Türkiye'de alacak sigortası sisteminin kurulması lazım. Yabancılar zaten bize yapmıyorlardı da büyük firmalara yapıyorlardı. Orayı da artık bıraktılar, terk ettiler gittiler. Alacak sigortası devreye girdi şimdi. Aynı arabayı çarptığın zaman sigorta ettirdiğin gibi sigorta yaptırırsan bedelini alıyorsun. Şimdi vadeli mal sattım, paramı alamadım demeyeceksin. Sigorta yaptır, alacağının yüzde 90'ını al. Ben bunu 6 aydır anlatıyorum" dedi.

'VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK'

Yerli otomobille ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirten Hisarcıklıoğu artık otomobilin otomobil olmaktan çıktığını belirterek her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Verdiğimiz sözü yerine getirdik. Biz 2017'de Sayın Cumhurbaşkanı bize bunu 'hadi bakalım bunu siz yapın' dedi. Ben Türk iş dünyasına güvenerek, yani sizlere güvenerek bu sözü verdik. 27 Aralık'ta da ilk lansmanını yaptık. İnşallah yakında bunun temeli Bursa İnegöl'de atılacak. Buradaki esas ana amaç Türkiye'nin bir arabası olsun diye değil, esas Türkiye'deki teknolojik değişime dünyayla aynı zamanda yarışa başlamış oluyoruz. İnşallah 2022'de de ilk araba çıkacak. Bu özellikle bütün bakanlıklara ve uluslararası çalışma gruplarına göre baktığımız zaman Türkiye'nin otomobilinin Türkiye'ye kazandıracağına baktığımız zaman; 20 bin ilave istihdam, 7,5 milyar dolar daha az cari açık, 50 milyar dolar milli gelire katkı sağlamış olacak. İş otomobil değil artık, otomobil otomobil olmaktan çıktı. Her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç. Dünya buna dönüyor. Nasıl cep telefonları önce sadece cep telefonuydu, şimdi artık her şeyi oradan kumanda edebiliyorsunuz; araç da o noktaya geliyor" diye konuştu.

'FİKİRLERİ FARKLI DİYE KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN'

Konuşmasının son bölümünde iş dünyasına çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

"83 milyon nüfusa sahip bir milletiz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Fırat Kalkanı Harekatında yanımızda dostumuz yoktu. 15 Temmuz'da da sokakta sizler vardınız başka kimse yoktu. İnsanların farklı fikirleri olabilir. Fikirleri farklı diye kimseyi ötekileştirmeyin. Birbirinizi kucaklayın ve birliğinizi kimsenin bozmasına fırsat vermeyin."