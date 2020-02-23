KKTC'de, koronavirüs şüphesinde rahatlatan açıklama
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler negatif çıktı.
|23 Şubat 2020 18:21
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