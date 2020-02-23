1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC'de, koronavirüs şüphesinde rahatlatan açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler negatif çıktı.
 23 Şubat 2020 18:21
Yazdır
KKTC'de, koronavirüs şüphesinde rahatlatan açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler negatif çıktı.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastanın sonuçlarının Türkiye'den geldiği ve negatif çıktığı kaydedildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avukat Aydın Seymen hayatını kaybetti
23 Şubat 2020 18:31		 Fobilere yeni nesil uygulama ile çözüm
23 Şubat 2020 18:11
Başkasının kartıyla otobüse bindi, yaptığıyla 'pes' dedirtti!
23 Şubat 2020 18:00		 Atakan'ı ilk kez o paylaşmıştı: Izdırap içindeyim
23 Şubat 2020 17:50
Bilecik'te hastanelik olan 12 asker taburcu oldu
23 Şubat 2020 16:40		 Zayıflamak için başladı, dünya şampiyonu oldu
23 Şubat 2020 16:36
Tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı
23 Şubat 2020 15:44		 Akif Çağatay Kılıç'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
23 Şubat 2020 15:16
Ceren Damar'ın babası: Sanık avukatına dava açacağım
23 Şubat 2020 15:08		 İran'daki depremin ardından 24 artçı oldu
23 Şubat 2020 14:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:01 - CHP Düzce İl Başkanı belli oldu18:56 - Yıldırım: Çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini öder18:51 - 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı18:45 - DİTİB Genel Sekreteri'nin evinin önünde mermi bırakıldı18:41 - Hatay'a yeni bir üniversite daha kurulacak18:36 - Bakan Selçuk, Elazığ'da öğretmenler ve öğrencilerle görüştü18:31 - Avukat Aydın Seymen hayatını kaybetti18:26 - Van'da depremzedeler için çadır kurulumu sürüyor18:21 - KKTC'de, koronavirüs şüphesinde rahatlatan açıklama18:16 - Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı
18:11 - Fobilere yeni nesil uygulama ile çözüm18:06 - Hisarcıklıoğlu: İnşallah 2022'de ilk araba çıkacak18:00 - Başkasının kartıyla otobüse bindi, yaptığıyla 'pes' dedirtti!17:54 - Cep'te 'alo desin yeter' devri bitti17:50 - Atakan'ı ilk kez o paylaşmıştı: Izdırap içindeyim17:39 - Isparta'da kayıp 3 liseli kızı arama çalışmaları sürüyor17:34 - Bakan Pekcan: İran'a açılan kapılarımızdan girişler durduruldu17:29 - FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 9'a çıktı
İkinci el araçlardaki fiyat artışı nedeni belli oldu
Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi
Kız tarafı düğünü iptal edince damat soluğu karakolda aldı
FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pazartesi diyete başlamak 4
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
Folie a deux 1
hans zinmer 2
belirsizlik 2
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
hüseyin çimşir 1
beni bana bırakın 1
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 1
Misafirlikte uyumak 3
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam