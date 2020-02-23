Avukat Aydın Seymen hayatını kaybetti
Balıkesir Barosu avukatı ve Yırcalı Şirketler grubunun Hukuk Müşaviri Av.Aydın Seymen geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
|23 Şubat 2020 18:31
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Balıkesir Barosu avukatı ve Yırcalı Şirketler grubunun Hukuk Müşaviri Av.Aydın Seymen geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Yırcalı şirketler grubu Hukuk Müşaviri Av. Aydın Seymen (52) annesinin evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Av. Aydın Seymen Noter Figen Erdem Seymen ile evli ve 2 çocuk babası idi. Av. Seymen'in cenazesi Zağnospaşa Camisinde kılınan ikindi namazı sonrası Başçeşme mezarlığında toprağa verildi.
Av. Seymen'nin cenaze namazına Rona, Sırrı, Sinan Yırcalı, Baro Başkanı Erol Kababay, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir, Bursa, Çanakkale barosuna bağlı avukatlar, Sivil Toplum örgütleri ve Oda başkanları, dost ve akrabaları katıldı.
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