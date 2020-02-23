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Hatay'a yeni bir üniversite daha kurulacak

Eğitimci Enver Yücel, Hatay'a üniversite kurulmasıyla ilgili çalışma içinde olduklarını söyledi. Ziyaret ettiği kentin değerine vurgu yapan Enver Yücel, "Burada üniversite kurulması ile ilgili görüş ve düşüncelerim var. YÖK izin verdiği takdirde arkadaşlarla da bunları görüşüyoruz. Yapma gayreti içerisindeyiz" diyerek üniversite müjdesi verdi.
 23 Şubat 2020 18:41
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Hatay'a yeni bir üniversite daha kurulacak

UNESCO tarafından 2017 yılında 'Dünyanın 26. Gastronomi Şehri' ilan edilen Hatay ile Bahçeşehir Üniversitesi gastronomi ve birlikte yaşam kültürünün nasıl olduğu ile ilgili iş birliği yapmak istiyor. Hatay'a da yeni üniversite kurulmasıyla ilgili ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bahçeşehir Koleji Uğur Eğitim Kurumları, Türkiye geneli tüm kampüslerinde Bursluluk Sınavı gerçekleştirdi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Bahçeşehir İskenderun Kampüsü'ndeki sınav öncesi Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, öğrencilerle bir araya geldi. Enver Yücel, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle yakın zamanda şehitlerimizin olduğunu hatırlatarak, "Şehidimizin birisi bu bölgeden Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun diyorum" dedi.

"EĞİTİMDEKİ YENİLİKLERİ ÜLKEMİZE GETİRME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Büyük bir eğitim grubu olarak Türkiye'nin her noktasında büyük çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Enver Yücel, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları var. O doğrultuda okullarda bu bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda hangi bölgede başka ne yatırımlar yapabiliriz bunlara bakıyoruz. Eğitim bir milletin bir toplumun en önemli meselesi, Türkiye'nin de tabi meselesi. Türkiye'nin yenilikçi öncü bir kurumuyuz. O anlamda dünyanın çeşitli noktalarında ki eğitimdeki yenilikleri ülkemize getirme gayreti içerisindeyiz. Birlikte yaşam kültürünün merkezindeyim şu anda, bununda farkındayım. Hatay birlikte yaşam kültürü için en ideal bir bölge, kaç medeniyete beşiklik etmiş bir bölge. Bahçeşehir Üniversitesi olarak da iki alanda iş yapmak istiyoruz. Birisi gastronomi anlamında bir diğeri de birlikte yaşam kültürünün nasıl olduğunu, neleri kapsadığını bir üniversite olarak değerlendirmek istiyoruz. Bölgenin hem Türkiye açısından, hem de dünya açısından çok önemli bir merkez olduğunu biliyorum. Burada olan tarihimizi değerlerimizi bütün dünyaya açmak görevimiz. Hele Antakya da gezdiğim müze otelini muhteşem buldum. Dünyanın müthiş bir harikası."

"HATAY'A ÜNİVERSİTE KURACAĞIZ"

Dünyanın 7 ülkesinde üniversitesi olduğunu da anlatan Yücel, "Eğitim yatırımlarımız burada devam edecektir. Bahçeşehir Koleji'nin de büyümesi devam edecek. Üniversiteyi her noktada kurma gayretindeyiz. Biz dünyada 7 ülkede üniversitemiz mevcut. Amerika, Almanya, Gürcistan İngiltere de bu noktalarda üniversitelerimiz var. Hatay'ın değer ve kıymeti çok önemli burada üniversite kurulması ile ilgili görüş ve düşüncelerim var. YÖK izin verdiği takdirde arkadaşlarla da bunları görüşüyoruz. Yapma gayreti içerisindeyiz" dedi.

200 BİN ÖĞRENCİ SINAVA GİRDİ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitimi ulaştırmak hedefi ile yola çıktıklarını anlattı. Türkiye'de 200 bin öğrencinin Bahçeşehirli olmak için sınava girdiğini hatırlatan Dağ, "Bu bizim için gurur verici. 22 yıl önce yola çıkarken Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitimi ulaştırmak hedefi ile yola çıktık. Bugün Çanakkale'den Kars'a İskenderun'dan Hatay'a Samsun'dan Ordu'ya Türkiye'nin her noktasında kaliteli eğitim için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin velilerimizin Bahçeşehirli olması için okula kabul bursluluk sınavlarımıza yarışır derecesinde dahil olmasına bizim için bu hedefin ne kadar kıymetli olduğu ne kadar yerine getirildiğinin göstergesi. Bundan sonra da hedefimiz sadece Türkiye'nin değil dünyanın her noktasında kaliteli eğitimi taşımak ve dünyanın en iyi eğitim kurumları içerisinde yer alabilmek. Ülkemizi gelecek nesillere yetiştirirken, yetiştirdiğimiz nesillerle de dünyaya liderler yetiştirmek bizim en büyük gururumuz olacak. Bu ilk adımlar bu sınav günleri de bizim için çok heyecanlı ve önemli" şeklinde konuştu.

Enver Yücel ve beraberindeki heyete, evde yaşam becerileri konulu çalışmaları ile ilkokul öğrencileri tarçınlı mumluk, paspas ve pipetlerden yaptıkları aynayı hediye ettiler.
DHA
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