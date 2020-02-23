7 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
|23 Şubat 2020 18:51
|Yazdır
Adıyaman merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 12 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli, İstanbul, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mühendis ünite sorumlusu, mütevelli, bölge lise mesulü, bölge talebe mesulü, ByLock kullanıcısı ve okuma salonu sorumlusu olan kişiler tek tek yakalandı. Gözaltına alınan G.Ç.T., Z.K., D.K., M.B.B., Z.Y., M.A., C.A., S.E., A.D., M.S., A.A. ve R.K. isimli 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyette götürülen şahıslar daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan mühendis ünite sorumlusu G.Ç.T. ile örgütün mütevelli heyetinde bulunan D.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.K., M.B.B., Z.Y., M.A., C.A., S.E., A.D., M.S., A.A. ve R.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı
23 Şubat 2020 17:29
|FETÖ'nün sözde 'büyük bölge talebe sorumlusu' yakalandı
23 Şubat 2020 17:08
|Edirne'de FETÖ'den yakalanan şüpheli tutuklandı
23 Şubat 2020 12:13
|Akademideki kripto FETÖ'cülerin tespiti için 'FETÖMETRE' önerisi
23 Şubat 2020 11:05
|Bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
23 Şubat 2020 10:12
|Türk polisi Sırbistan sınırında FETÖ için ortak devriyede
23 Şubat 2020 09:15
|FETÖ'cü polisleri hatalı soru ele verdi
23 Şubat 2020 08:15
|PKK'lılar dağdan böyle indiriliyor
23 Şubat 2020 07:45
|FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
22 Şubat 2020 16:26
|FETÖ'den gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı
22 Şubat 2020 15:54