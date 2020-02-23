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Yıldırım: Çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini öder

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugünlerde yine darbe muhabbeti oluyor, aklından geçiren varsa 15 Temmuz'u hatırlasın, ayağını denk alsın. Avukatlar var aramızda, çılgınlığın mevzuatı yok, çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini de öder. Bu kadar basit." dedi.
 23 Şubat 2020 18:56
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Yıldırım: Çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini öder

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugünlerde yine darbe muhabbeti oluyor, aklından geçiren varsa 15 Temmuz'u hatırlasın, ayağını denk alsın. Avukatlar var aramızda, çılgınlığın mevzuatı yok, çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini de öder. Bu kadar basit." dedi.

Yıldırım, Antalya'da partisinin Korkuteli İlçe Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 18 yılın geride kaldığını ama bu 18 yılda şeytan taşlamaktan arta kalan zamanlarda ülkeye çok önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Kendisinin iki yıllık başbakanlık döneminde, göreve gelir gelmez 15 Temmuz darbe girişimi ile karşılaştıklarını anlatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletle birlikte FETÖ kalkışmasında gereken dersin verildiğini kaydetti.

O dönemde terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceklerini açıkladıklarını dile getiren Yıldırım, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile sınırda kurulmak istenen terör devleti hayalini gerçeğe dönüştürmediklerini kaydetti.

Yıldırım, Türkiye'nin bugüne kadar mazluma, savunmasıza hep yardım ettiğini ve etmeyi de sürdüreceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Oradaki insanları her türlü tehditten korumak için Rusya ve İran'la yaptığımız Soçi mutabakatı gereğince orada kontrol noktaları oluşturduk. Bu mutabakata zaman zaman uyulmuyor, ihlaller yapılıyor. Cumhurbaşkanımız geçen hafta son uyarısın yaptı; 'Ay başına kadar ya mutabakata uyarsınız ya da Türkiye insanların canlarını ve mallarını korumak için bölgede her yeri hedef olarak kabul edecek ve gereken adımları atacak.' Askerimize de her türlü saldırıya karşı misliyle karşılık veriyoruz, alçaklara hak ettikleri dersi veriyoruz. 8 milyon insan topraklarımıza gelecek sesimizi çıkarmayacağız. Biz diyoruz ki, o topraklar bu insanların, siz orada onların huzur içinde yaşamasına izin vermiyorsanız eğer biz gereğini yaparak o toprakların sahiplerinin, memleketlerinde hayatlarını en güzel şekilde devam ettirmek için ne lazımsa yaparız. Yaptığımız budur."

- "Siyasette düşmeden kalkmak yok"

Kongreye katılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e atıfta bulunan Yıldırım, AK Parti döneminde Antalya'ya çok güzel ve çok önemli hizmetler yapıldığını söyledi.

Bu hizmetlere kendisinin şahit olduğunu ifade eden Yıldırım, "Menderes Türel'e yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Hiçbir hizmet cezasız kalmıyor. Siyasette düşmeden kalkmak yok. Kalktın mı cesur bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben de belediye başkan adayı oldum, ben de kaybettim." diye konuştu.

- "Darbeyi aklından geçiren varsa 15 Temmuz'u hatırlasın"

Yıldırım, AK Parti olarak Türkiye'nin geleceği için bugüne kadar koşturduklarını ve bugünden sonra da milletin desteği ile koşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

Son günlerde bazı kesimlerin darbe iddialarını ortaya attığını ifade eden Yıldırım, "Bugünlerde yine darbe muhabbeti oluyor, aklından geçiren varsa 15 Temmuz'u hatırlasın, ayağını denk alsın. Avukatlar var aramızda, çılgınlığın mevzuatı yok, çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini de öder. Bu kadar basit. Bu millet artık istiklaline kastedenlere gereken dersi verir. Bayrağına göz dikenlere gözünü karartır ve gereğini yapar. Onun için kimse milleti korkuya sevk edecek sorumsuz davranışlar içerisinde olmasın." diye konuştu.

Tek listenin yer aldığı kongrede, mevcut ilçe başkanı Kemal Sancaktar, yeniden göreve seçildi.
Anadolu Ajansı
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