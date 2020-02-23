CHP Düzce İl Başkanı belli oldu
|23 Şubat 2020 19:01
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CHP Düzce İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde, başkanlık yarışını Haluk Kadri Demir kazandı.
Kızılay Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongrede, mevcut başkan İlhan Duru aday olmazken, seçimde 4 liste yarıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, yaptığı konuşmada, kongrelerin partileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Düzce İl Kongresinde 4 adayın yarıştığını ve adayların tümünün parti içinden çıktığını belirten Emecan, şöyle konuştu:
"Onlara çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Aslında 4 adayın çıkması çok güzel bir demokrasi örneği. Düzce'de 4 adayın çıkmış olmasının bence başka bir anlamı da var. Demek ki artık Düzce'de CHP olarak umut olmaya başladık. Gerçekten bu çok önemli. Partimiz, örgütümüz kendine daha fazla güvenmeye başlamış ki arkadaşlarımız da bugün bu yola çıkmışlar. Bu anlamda da adaylarımızı kutluyorum. Yolları açık olsun. Kim kazanırsa kazansın Türkiye kazanacak, CHP kazanacak aslında demokrasi kazanacak."
Konuşmaların ardından 149 delegenin143'ünün oy kullandığı seçimde Haluk Kadri Demir, 66 oy alarak il başkanlığına seçildi.
Sandıktan diğer adaylar Ali Haydar Yılmaz'a 43, Özcan Dağıstanlı'ya 26 ve Ahmet Ölmez'e 7 oy çıktı. 1 oy da geçersiz sayıldı.
Kongreye CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, diğer siyasi partilerin il başkanları ve partililer katıldı.
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