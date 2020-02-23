1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli: Hasar tespiti için personel görevlendirdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da depremde ahırları zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara yardım için çalışmaların başlatıldığını, 200 küçükbaş hayvanın bölgeye gönderileceğini bildirdi.
 23 Şubat 2020 19:44
Yazdır
Bakan Pakdemirli: Hasar tespiti için personel görevlendirdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da depremde ahırları zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara yardım için çalışmaların başlatıldığını, 200 küçükbaş hayvanın bölgeye gönderileceğini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, merkez üssü İran olan 5,9 şiddetindeki depremin Van'ın Başkale ilçesi ve mahallelerinde şiddetli bir şekilde hissedildiğini ifade etti.

Devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu kaydeden Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak da depremde hayvanları telef olan, ahırları yıkılan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda depremin etkili olduğu Başkale ilçesinin Böğrüpek, Gelenler, Güvendik, Kaşkol, Ömerdağı, Özpınar, Eşmepınar mahallelerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünün altını çizen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İlk gelen verilere göre bu mahallelerimizde 193 ahır yıkılmış, 105 ahır ise ağır hasarlıdır. Tespitlerimizde 1916 küçükbaşın ve 109 büyükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. Zarar ziyan tespiti için görevlendirdiğimiz personelimizin çalışmaları ise devam etmektedir. Yıkılan ahırların yerine kullanılmak üzere Bakanlığımız tarafından bölgeye 6x4 metre büyüklüğünde 30 adet çadır sevk edilmiştir. Ayrıca Van depreminde zarar gören ailelerin hayvan yemi olarak kullanması için TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 50 ton yonca otu ve 25 ton saman bölgeye sevk edilmiştir. Yine depremde hayvanları telef olan aileler için 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatına başlanmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AFAD: Van'da 66 artçı deprem meydana geldi
23 Şubat 2020 20:48		 Libya şehitlerinin, sessizce defnedilmelerinin nedeni!
23 Şubat 2020 20:31
Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama:
23 Şubat 2020 20:17		 İçişleri Bakanı Soylu Deprem Kriz Merkezi'nde
23 Şubat 2020 19:58
Aliyev'den Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı
23 Şubat 2020 19:53		 İletişim Başkanlığı, 'koronavirüs' iddialarını yalanladı
23 Şubat 2020 19:40
CHP Düzce İl Başkanı belli oldu
23 Şubat 2020 19:01		 Yıldırım: Çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini öder
23 Şubat 2020 18:56
DİTİB Genel Sekreteri'nin evinin önünde mermi bırakıldı
23 Şubat 2020 18:45		 Bakan Selçuk, Elazığ'da öğretmenler ve öğrencilerle görüştü
23 Şubat 2020 18:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:09 - İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi21:04 - Derbide kartlar havada uçuştu21:00 - Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de galip20:48 - AFAD: Van'da 66 artçı deprem meydana geldi20:43 - Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs hala acımasız20:37 - Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi20:31 - Libya şehitlerinin, sessizce defnedilmelerinin nedeni!20:17 - Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama:20:11 - İran depreminin ardından korkutan uyarı!20:05 - Enkazın altında kalan baba ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi
20:01 - İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü19:58 - İçişleri Bakanı Soylu Deprem Kriz Merkezi'nde19:53 - Aliyev'den Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı19:48 - İran'da 5,7 büyüklüğünde yeni deprem19:44 - Bakan Pakdemirli: Hasar tespiti için personel görevlendirdik19:40 - İletişim Başkanlığı, 'koronavirüs' iddialarını yalanladı19:01 - CHP Düzce İl Başkanı belli oldu18:56 - Yıldırım: Çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini öder
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 9'a çıktı
İkinci el araçlardaki fiyat artışı nedeni belli oldu
Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi
Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
İnfazda kapsam genişleyebilir
Kız tarafı düğünü iptal edince damat soluğu karakolda aldı
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.02.2020 van depremi 1
belirsizlik 2
İnatçı Kahraman Ağa 1
zaman 1
işkembe çorbası 2
gülmek 2
abdolay diaby 1
hüseyin çimşir 1
yürüyüş 1
pazartesi diyete başlamak 4
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam