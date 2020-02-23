İran'da 5,7 büyüklüğünde yeni deprem
İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.
|23 Şubat 2020 19:48
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İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.
Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti.
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