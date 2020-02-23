Aliyev'den Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da meydana gelen, Van ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
|23 Şubat 2020 19:53
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'da meydana gelen, Van ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Van'da can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirten Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı temennisinde bulundu, yaralılara şifa diledi.
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