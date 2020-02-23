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İçişleri Bakanı Soylu Deprem Kriz Merkezi'nde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan Deprem Kriz Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık etti.
 23 Şubat 2020 19:58
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İçişleri Bakanı Soylu Deprem Kriz Merkezi'nde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan Deprem Kriz Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık etti.

Bakan Soylu, kurulacak çadır alanları, yemek dağıtım noktaları ve hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve diğer yetkililer hazır bulundu.
Anadolu Ajansı
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