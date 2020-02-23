İçişleri Bakanı Soylu Deprem Kriz Merkezi'nde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan Deprem Kriz Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık etti.
|23 Şubat 2020 19:58
|Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan Deprem Kriz Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık etti.
Bakan Soylu, kurulacak çadır alanları, yemek dağıtım noktaları ve hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Toplantıda Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve diğer yetkililer hazır bulundu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AFAD: Van'da 66 artçı deprem meydana geldi
23 Şubat 2020 20:48
|Libya şehitlerinin, sessizce defnedilmelerinin nedeni!
23 Şubat 2020 20:31
|Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama:
23 Şubat 2020 20:17
|Aliyev'den Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı
23 Şubat 2020 19:53
|Bakan Pakdemirli: Hasar tespiti için personel görevlendirdik
23 Şubat 2020 19:44
|İletişim Başkanlığı, 'koronavirüs' iddialarını yalanladı
23 Şubat 2020 19:40
|CHP Düzce İl Başkanı belli oldu
23 Şubat 2020 19:01
|Yıldırım: Çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini öder
23 Şubat 2020 18:56
|DİTİB Genel Sekreteri'nin evinin önünde mermi bırakıldı
23 Şubat 2020 18:45
|Bakan Selçuk, Elazığ'da öğretmenler ve öğrencilerle görüştü
23 Şubat 2020 18:36