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İran depreminin ardından korkutan uyarı!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İran'da meydana gelen depremin ardından yapığı açıklamada, "Deprem Başkale Fayının kuzeydoğu ucunda (BşF). Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8'den daha büyük deprem üretebilir" dedi.
 23 Şubat 2020 20:11
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İran depreminin ardından korkutan uyarı!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İran'da meydana gelen ve Van'da da 4'ü çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, "Deprem Başkale Fayının kuzeydoğu ucunda (BşF). Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8'den daha büyük deprem üretebilir" ifadesini kullandı. Görür'ün bu açıklamalarından yaklaşık 5 saat sonra İran'da 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İran'da meydana gelen ve Van'ı da vuran depremin Başkale Fayı'nın kuzeydoğu ucunda gerçekleştiğini belirttti.

Naci Görür, "Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8'den daha büyük deprem üretebilir. Başkale'nin şehir merkezinde dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu. Görür, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bu Van/Başkale depreminden sonra gelin başta Sn Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hükümet yetkililerine, tüm muhalefete, tüm aydınlarımıza, tüm halkımıza, kısaca tüm yurtseverlere şunu haykıralım: lütfen ama lütfen bugünden sonra en büyük ulusal projemiz."

"'Deprem kuşaklarımızda kentsel dönüşüm' olsun. Ülke olarak bazı eksiklikleri sineye çekeriz, yeterki artık insanlarımız ölmesin. Birbirimize yazalım, duyuralım bunu. Zaten hükümet de bu yolda bir adım atmıştı"

"Arkadaşlar, Kandilli deprem lokasyonunu düzeltmiş. Önceden gönderdiğim haritaya bakın. Deprem Başkale Fayının kuzeydoğu ucunda (BşF). Bu fay uzunluğu itibariyle 5.8'den daha büyük deprem üretebilir"

"Dolayısıyla tamamı kırılmamış olabilir. O zaman Başkale'nin şehir merkezinde ve çevresinde dikkatli olunmalıdır. İleriki günlerde fayın güneybatısı da hareketlenebilir. Ayrıca Hasan Timur Fay zonunda(HFZ) Muradiy'ye doğru olan yerleşimler için de dikkat edilmelidir"
Memurlar.Net
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