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Adana'da tarihi kutsal kitaplar ele geçirildi
Adana'da polis, bir iş merkezine yaptığı baskında özel deri kılıf içinde 3 tarihi kutsal kitap ele geçirdi.
|23 Şubat 2020 20:37
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde tarihi eser olduğu ihbarını aldı.
Adrese baskın düzenleyen polis, iş merkezindeki ofiste yaptığı aramada özel deri kılıf içinde 3 tarihi kutsal kitap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Kitaplar incelemek üzere müzeye gönderildi.
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