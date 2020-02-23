Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de galip
Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.
|23 Şubat 2020 21:00
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Süper Lig'in 23'üncü haftası kapsamında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırladı.
Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, Fenerbahçe maçında Ryan Donk'un golünde yaptığı asist ile ligde 9 asistine ulaştı.
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, 20 yıl sonra rakibi deplasmanda yenmeyi başardı.Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece rakibine karşı deplasmandaki kötü istatistiği de sona erdi. Cimbom buradaki son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. O dönemde de takımın başında Fatih Terim bulunuyordu.Bu maç öncesinde Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 23 kez mücadele etmişti. Sarı-kırmızılılar, 20'si lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenilgi alıp, 8 kez de berabere kalmıştı. Galatasaray böylece rakibini 23 maç sonra yenmeyi başardı.
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