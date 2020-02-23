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Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de galip

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.
 23 Şubat 2020 21:00
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Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de galip

Süper Lig'in 23'üncü haftası kapsamında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırladı.

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, Fenerbahçe maçında Ryan Donk'un golünde yaptığı asist ile ligde 9 asistine ulaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, 20 yıl sonra rakibi deplasmanda yenmeyi başardı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece rakibine karşı deplasmandaki kötü istatistiği de sona erdi. Cimbom buradaki son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. O dönemde de takımın başında Fatih Terim bulunuyordu.

Bu maç öncesinde Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 23 kez mücadele etmişti. Sarı-kırmızılılar, 20'si lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenilgi alıp, 8 kez de berabere kalmıştı. Galatasaray böylece rakibini 23 maç sonra yenmeyi başardı.
Anadolu Ajansı
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