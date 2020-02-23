1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
 23 Şubat 2020 21:09
Yazdır
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kovid-19 salgınının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde bir ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini veren Borrelli, yeni tip koronavirüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığını, bunlardan 3'ünün yaşamını yitirdiğini, son ölen kişinin Cremona kentinden olduğunu dile getirdi.

Borrelli, 149 hastadan 25'inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, en çok vakanın 110 hastayla Lombardiya Bölgesi'nde olduğunu belirterek, hastalığı ülkeye taşıyarak yayılmasına yol açan "ilk kişi ya da kişilerin" halen tespit edilemediğini söyledi.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da ölen kadının aynı zamanda kanser hastası olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de kapatıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs hala acımasız
23 Şubat 2020 20:43		 Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı
23 Şubat 2020 16:08
İran'da, koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
23 Şubat 2020 13:27		 Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bine yaklaştı
23 Şubat 2020 10:32
Koronavirüs ile uğraşan İran'da deprem
23 Şubat 2020 09:36		 Çin'de son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi
23 Şubat 2020 07:28
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
22 Şubat 2020 19:49		 Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347'ye çıktı
22 Şubat 2020 07:56
Erdoğan'dan Putin'e: Rejimi İdlib'de dizginlemek şart
21 Şubat 2020 19:35		 Bakan Koca, İran Sağlık Bakanı ile koronavirüs önlemlerini görüştü
21 Şubat 2020 16:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:31 - Türkiye'de her 7 kişiden biri diyabet hastası22:26 - Polis memuru, denetimden kaçan aracı böyle durdurdu22:21 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti22:16 - Saman balyaların altında kalan muhtar yaşamını yitirdi22:11 - TUSAŞ'ta eğitim seferberliği22:06 - Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı22:01 - 'AK Parti'de 'küstüm, başkalarının kayığına bineyim', olmaz'21:56 - Her 3 Hollandalı turistten biri Antalya'yı tercih ediyor21:50 - Türkiye'ye dev batarya fabrikası kurulabilir21:44 - Depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor
21:39 - İsraf edilen gıdalarla 821 milyon aç insanı doyurabilir21:34 - Depremde mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı21:30 - Hırsızlar ilçeyi internetsiz bıraktı21:26 - '250 konut yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var'21:22 - 2019 yılının en popüler çocuk isimleri belli oldu21:18 - Bitlis'te donan göl üzerinde futbol keyfi21:14 - KKTC'nin ilk yerli otomobili için tanıtım ofisi açıldı21:09 - İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci el araçlardaki fiyat artışı nedeni belli oldu
İran'da deprem oldu... Van'da ölü sayısı 9'a çıktı
Afyonkarahisar'da korona virüsü şüphesi
MEB, Bayrak Törenleri yönergesini değiştirdi
İlçe halkı Kadir Şeker hakkında ne dedi?
Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi
Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
Kız tarafı düğünü iptal edince damat soluğu karakolda aldı
İnfazda kapsam genişleyebilir
Sağlık Bakanlığı, ATT dışında hiçbir bölüme kontenjan vermedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
birkaç tane şehidimiz var 1
elmalı pasta 1
Yüzmek 1
İnatçı Kahraman Ağa 1
zaman 1
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4
pazartesi diyete başlamak 5
sahibinden.com reklamı 1
belirsizlik 2
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
SON İLANLAR
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam