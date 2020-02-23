Depremde mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı
İnönü Üniversitesi Senatosu, Elazığ depremi nedeniyle mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı tanınması kararını aldı.
|23 Şubat 2020 21:34
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İnönü Üniversitesi Senatosu, Elazığ depremi nedeniyle mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı tanınması kararını aldı.
İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla 24 Ocak'da Elazığ ve Malatya bölgesinde yaşanan deprem nedeni ile kendisi veya ailesi mağdur olan öğrencilerin mağduriyetlerini belgelemeleri durumunda 2019-2020 eğitim-öğretim bahar yarıyılında İnönü Üniversitesinde özel öğrenci olarak öğrenimlerine devam edebilecekleri belirtildi.
Bu statüden faydalanmak isteyen öğrencilerin 6 Mart günü mesai bitimine kadar üniversiteye başvurmaları gerektiği dile getirildi.
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