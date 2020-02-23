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TUSAŞ'ta eğitim seferberliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), orta öğretimden doktora çalışmalarına kadar tüm seviyelerde kendini havacılık ve uzay alanlarında yetiştirmek isteyenlere desteklerine devam ediyor.
 23 Şubat 2020 22:11
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TUSAŞ'ta eğitim seferberliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), orta öğretimden doktora çalışmalarına kadar tüm seviyelerde kendini havacılık ve uzay alanlarında yetiştirmek isteyenlere desteklerine devam ediyor. Çalışanlarına yönelik iş başı teorik ve uygulamalı eğitimlere önem veren TUSAŞ, yeni başlayan bir mühendisin iş başı yapmadan önce ortalama 160-200 saat arası eğitim almasını sağlıyor.

TUSAŞ Akademi Başkanlığı bünyesinde ciddi bir eğitim operasyonu yönetiliyor. 700'den fazla deneyimli TUSAŞ eğitmeni ile birlikte akademide birçok alanda uluslararası standartlarda dersler veriliyor. TUSAŞ Akademi'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 600 bin ders saati sınıf eğitimi verildi. TUSAŞ ailesine katılan her bir çalışan ortalama olarak yaklaşık 160 ila 200 saatlik bir eğitim programına dahil oluyor. Bu eğitimler ile çalışanlar havacılık sektörünün dinamiklerine uygun olarak birikim ve yetkinliklerini artırıyor.

Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle iş birliği içerisinde havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında doktora tezi çalışmalarına destek sağlayan TUSAŞ, birçok sahada yüksek bir akademik potansiyeli bulunan Pakistan'dan öğrencileri de bu kapsamda değerlendirerek uluslararası alanda bilinirliğine katkı sağlamayı hedefliyor. TUSAŞ, Pakistan'ın ilk teknoparkında yer alan ilk Türk savunma sanayii şirketi olurken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde imzalanan Pakistan'ın önde gelen Uluslararası Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) ve TUSAŞ arasında akademik programlar ve mühendislik eğitimleri alanında işbirliklerini içeren anlaşma çerçevesinde Pakistan ile ilişkiler kuvvetlendirildi.

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen özgün bir kurguyla TUSAŞ çalışanlarına özel olarak yürütülen "Hava Aracı Yapısalları ve Malzemeleri" yüksek lisans programı ilk mezunlarını verdi. Program kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde MIT, Cranfield University, University of Michigan ve University of Birmingham gibi seçkin üniversitelerden akademisyenlerin katkı verdiği ve BOEING'in partner olarak yer aldığı uluslararası işbirliği gerçekleştiriliyor.

Liderlik becerilerine destek

Yönetici kadrosunun liderlik becerilerini geliştirmek konusundaki faaliyetlerine hız veren TUSAŞ'ta geçtiğimiz ay üst düzey yöneticiler Boeing Leadership Center'dan deneyimli eğitmenler eşliğinde "Executive Leadership" programıyla üç günlük bir kampta Boeing'in liderlik yöntemlerini ve yöneticilik metotlarını tecrübe etti. Bunun yanı sıra TUSAŞ Akademi ekibi tarafından geliştirilen yönetici gelişim programlarıyla ilk kademe yöneticiler bir sömestr süren kapsamlı bir eğitim alarak TUSAŞ lideri olmak konusunda destekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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