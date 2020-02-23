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Saman balyaların altında kalan muhtar yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
 23 Şubat 2020 22:16
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Saman balyaların altında kalan muhtar yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, saman balyalarının altında kalan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Olay, Nazilli ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hamidiye Mahalle Muhtarı Özkan Ergin (55), hayvan ahırında istifli bulunan saman balyası indirdiği sırada devrilen balyaların altına kaldı.

İhbar üzerine mahalle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çevredeki mahalle sakinleri tarafından saman balyaların altından çıkartılan Özkan Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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