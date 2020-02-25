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Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günleri ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20.02.2020 tarih ve 3743903 sayılı yazılarıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında eğitime ara verilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerinde ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruları cevapladı.
 25 Şubat 2020 14:00
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günleri ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 20.02.2020 tarih ve 3743903 sayılı yazılarıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında eğitime ara verilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerinde destekleme ve yetiştirme kursu, ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP), evde eğitim ile destek eğitim odasında görev yapan öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin soruları cevapladı.

01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2ş maddesinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerin de bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla söz konusu eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, yukarıda belirtilen nedenle eğitim ve öğretime ara verilen ders yılı içerisindeki iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri üzerlerin de bulunan destekleme ve yetiştirme kursu, İYEP, evde eğitim ile destek eğitim odasına bağlı ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan söz konusu eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, belirtilen tarihleri takip eden cumartesi ve pazar günlerinde destekleme ve yetiştirme kursu, İYEP, evde eğitim ile destek eğitim odasında fiilen görev yapmaları halinde bu günler için de ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olup bu günlerde (cumartesi ve pazar) ders görevlerini fiilen yerine getiremeyenlerin ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bu açıklamaya göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında eğitime ara verilen iş günlerini (valilik sadece belli bir tarihteki eğitim öğretime ara vermiştir, cumartesi pazar günleri için bir açıklama yapılmamıştır.)takip eden cumartesi ve pazar günlerinde ders yapılırsa ek ders ücreti ödenecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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