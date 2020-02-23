Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istifa etti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı alınan 3-1 mağlubiyetin ardından görevinden istifa etti.
|23 Şubat 2020 22:21
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