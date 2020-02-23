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Polisten ilginç anons: Bir, iki, üç gülümseyin çekiyorum

Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da, fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine, trafiği durduran sivil polis ekibi yardım etti.
 23 Şubat 2020 22:37
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Polisten ilginç anons: Bir, iki, üç gülümseyin çekiyorum

Amasya'da polis ekipleri kente gelen turist kafilesinin rahat fotoğraf çekebilmesi için trafiği durdurdu.

Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine, trafiği durduran sivil polis ekibi yardım etti.

Sivil polislerin yapmış olduğu samimi yaklaşımları fotoğraf çekinen turistler tarafından memnuniyetle karşılandı.
İhlas Haber Ajansı
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