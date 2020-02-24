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Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı

Türkiye'nin en zengin işadamı, CRR üyesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından tribünden kendisine hitaben sarf edilen küfürler sonrası, protokolden aşağıya atladı. Fenerbahçe Başkanının sinirlerine hakim olmayıp taraftarın üzerine atlaması büyük tepki topladı. Başkanın girdiği Fenerium Alt E tribününde büyük bir arbede yaşandı.
 24 Şubat 2020 00:16
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Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı

Karşılaşma sonra Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Maçın bitiş düdüğüyle tribünler, "Yanal istifa" diye bağırdı. Stat dışındaki taraftarlar da Başkan Ali Koç'u tezahüratlarla istifaya davet etti.

Karşılaşmadan sonra büyük bir üzüntü yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, sahaya yabancı maddeler de attı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ardından tribünden kendisine hitaben sarf edilen küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı. Başkanın girdiği Fenerium Alt E tribününde büyük bir arbede yaşandı.
Memurlar.Net
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