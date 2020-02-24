Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı

BİR OKULDA YÖNETİCİ OLAN ÖĞRETMEN, İSTEDİĞİ ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ? Bir okulda yönetici olan öğretmenler, emeklilik için gerekli olan yaş şartı ve fiili hizmet süresini tamamlamaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler.