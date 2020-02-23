İstifa sloganları atan taraftardan Fenerbahçe kafilesine yumurtalı saldırı
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao'nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
|23 Şubat 2020 23:40
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Taraftardan Fenerbahçe kafilesine yumurtalı saldırı
Maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Takımın gelişini çok önceden beklemeye başlayan sarı-lacivertli taraftarların öfkesi büyük oldu. İstifa sloganları atan sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi taşıyan otobüs tesislere geldiği sırada yumurtalı saldırıda bulundu.
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