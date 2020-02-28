Şube müdürü olursam ek göstergem düşer mi?

Soru: ..... Bakanlığında istatistikci olarak görev yapıyorum. Şu an ek göstergem 1500. Birinci dereceye düştüğümde ise 3000 olacak. Şöyle ki açılacak olan şube müdürlüğü (GIH) sınavına girmeyi düşündüğümde ek göstergem nasıl etkilenecek? Şube müdürlerinin ek göstergesi 2200 e kadar çıkmakta. Ya da 3000 ek göstergeyi hak kazandıktan sonra sınava girmek daha mı mantıklı olur?

Cevap:

Şube müdürü kadrosu genel idare hizmetleri sınıfında yer almaktadır. 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde münhasıran bu unvan için belirlenmiş ek gösterge bulunmamaktadır. Ek gösterge rakamlarındaki dengesizliğin en somut şekli şube müdürlerinde görülmektedir. Şube müdürleri I sayılı cetvelin genel idare hizmetleri sınıfı bölümünün sonunda (i) bendinde yer alan ek gösterge rakamlarından yararlanmaktadır. Söz konusu bentten GİH sınıfında olmakla birlikte unvanları sayılmayan tüm memurlar yararlanmakta olup, yükseköğrenim görmüş ve aylık dereceleri 1. dereceye yükselmiş memur, şef, vhki, şube müdürü ve diğer personelin ek göstergesi 2200'dür. Bu durum 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bu unvanlardaki personelin aynı tutarda emekli aylığı alacağı anlamına gelmektedir.

Diğer taraftan, emeklilikte aynı maaşı alacak olsalar da şube müdürlerinin görev aylıkları, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarının görece yüksek olması sebebiyle bahse konu unvanlarla görev yapanlardan önemli ölçüde yüksektir.

Ek göstergesi bu durumu yansıtmıyor olsa da, şube müdürü yönetim hiyerarşisi içinde bir kadrodur. Emrinde daha farklı hizmet sınıflarından daha yüksek ek göstergeli teknik personel, sağlık personeli ve diğer unvanlarda personel çalıştırabilmektedir. Özellikle teknik personel ve sağlık personelinin şube müdürlüğüne atanması halinde ek göstergede düşüş yaşanmasını engellemek için kanun koyucu önlemini almıştır.

Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde, "Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm sayesinde örneğin bir mühendis, doktor veya istatistikçi 1, 2, 3 veya 4. dereceli şube müdürü kadrosuna atandığında mühendis, doktor veya istatistikçi gibi eski ek göstergelerinden yararlanmaya devam edecektir.

Uygulamada 2200, 3000, 3600 hatta MİAH sınıfında daha yüksek ek göstergeden yararlanan şube müdürlerinin olmasının nedeni yukarıda yer verilen 43/B maddesidir. Burada önemli nokta hizmet sınıfı değişikliğinde ilk atamanın 4 ve daha üst derecelere yapılmasıdır. Örneğin ilk atama 5. dereceye yapılırsa bu haktan yararlanmak mümkün olmayacaktır.

Sonuç olarak, şube müdürü kadroları genellikle 1 veya 2. derece kadrolar olduğundan istatistikçi kadrosundan şube müdürlüğüne atanmanız halinde ek göstergenizde bir azalma yaşanmayacaktır.