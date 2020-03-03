Teknoloji fakültesi mezunları 3000 ek göstergeyi alamayacak mı?

Soru

Merhaba, ben bir kamu kurumda teknisyen kadrosunda çalışmaktayım. Daha önceki yıllarda Teknik eğitim fakültelerinden mezun olan teknisyen kadrosundaki arkadaşlarımız teknik öğretmenlerin faydalandığı 3000 ek göstergeyi almaktadırlar. 2010 yılında Teknik eğitim fakülteleri kaldırıldığı için Teknik öğretmen unvanı alma imkanımız ortadan kaldırılmıştır. Bundan sonraki süreçte 3000 ek gösterge alabilmemiz için nasıl bir yol izlemeliyiz? Mühendislik fakültesi bitirip formasyon aldığımızda Teknik Öğretmen unvanını alabilir miyiz?

Cevap

2009 yılında 13 Kasım 2009 tarihli ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknik Eğitim ile Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri kapatılmış, yerlerine Teknoloji fakülteleri açılmıştır.

Öğretmen yetiştiren bu fakültelerden mezun olanların yaklaşık yüzde 10'unun öğretmen olarak istihdam edilmesi, öğretmen olarak atanamayanların ise özel sektörde zor iş bulması, bulanların da kadro ve unvanlarının belli olmaması, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu fakültelerin benzerinin bulunmaması Teknik Eğitim Fakültelerinin dönüştürülmesine gerekçe olarak ileri sürülmüştür.

Günümüzde meslek liselerine eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar arasından öğretmen ataması yapılmakta olup, her ne kadar 3795 sayılı Kanunun 3/d maddesinde hangi bölüm mezunlarının teknik öğretmen unvanının kullanacağı yazılı olsa da bugün için teknik öğretmen unvanıyla mezun veren bir yükseköğretim kurumu kalmamıştır.

657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümün (a) bendinde 1. derecede 3600 ek göstergeden yararlanacak olan unvanlar sayılmıştır. Buna göre, "Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar" 1. dereceye yükseldiklerinde 3600 ek göstergeden yararlanacaktır.

Aynı bölümün (b) bendinde ise 1. derecede 3000 ek gösterge rakamından "Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları," nın yararlanabileceği hükme bağlanmıştır.

(b) bendinin sonunda yer alan Teknik Yüksek Öğretmen Okulları Teknik Eğitim Fakültelerine dönüşmüş olup, bu fakülte mezunlarının 3000 ek göstergeden yararlanabilmeleri için teknik hizmetler sınıfı kapsamında bir unvana atanmış olmaları yeterlidir. Bir başka ifade ile mühendislik fakültesi mezunu bir teknisyen 3600 ek göstergeden yararlanamazken aynı teknisyen teknik eğitim fakültesini bitirdiğinde 1. derecede 3000 ek göstergeden yararlanmaktadır.

Geçmişte, ilgili unvanları öğrenimle ihraz edenlerin bu unvanlara atanmasa bile teknik hizmetler sınıfında herhangi bir kadroda bulunması kaydıyla öğrenimle ihraz ettiği unvanın ek göstergesinden yararlanabileceği yönünde ayrıksı yargı kararları vardı. Ancak, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 25 Mart 2008 tarihli ve 26827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/1 sayılı Kararıyla farklı içtihatları birleştirmiştir. Söz konusu Kararda, "657 sayılı Kanunun 33'üncü ve 147'nci maddeleri gereğince mühendis kadrosuna atanmadan mühendisler için öngörülen ek göstergeden yararlanılamayacağı, bu düzenlemelerde görüldüğü üzere, bu Kanuna tabi kurumlarda görev yapan personelin ek göstergelerinin, kadro şartına bağlandığı, bu durumda ek göstergeden yararlanabilmek için salt unvana sahip olmanın yeterli olmadığı o unvana ilişkin görevde (kadroda) bulunmak gerektiği anlaşılmaktadır...

Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır..." denilmektedir.

Bu durumda mühendislik fakültesinden mezun olmanız size mühendis kadrosuna atanmadığınız sürece 3600 ek göstergeden yararlanma hakkı sağlamayacaktır. Teknik eğitim fakültesi mezunu olmadığınız sürece de mühendislik öğrenimi üzerine alacağınız pedagojik formasyona dayalı olarak 3000 ek göstergeyi almanız mümkün bulunmamaktadır.