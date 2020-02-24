Van'da korkutan bir deprem daha meydana geldi
Türkiye - İran sınırında meydana gelen deprem sonrası Van halkı tetikte bekliyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 şiddetindeki deprem sonrası aynı bölgede artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre 23.44'te Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|24 Şubat 2020 01:40
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