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Van'da korkutan bir deprem daha meydana geldi

Türkiye - İran sınırında meydana gelen deprem sonrası Van halkı tetikte bekliyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 şiddetindeki deprem sonrası aynı bölgede artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre 23.44'te Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 24 Şubat 2020 01:40
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Van'da korkutan bir deprem daha meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliği 6.7 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak belirtti.
Anadolu Ajansı
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