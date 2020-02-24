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Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Van'a gelen koronavirüs şüphelisi kişilerin kaldırıldığı hastanede, bir doktorun gazeteciye söylediği sözlerin yer aldığı videonun yeni bir video olmadığını, 1 ay öncesine ait bir video olduğunu belirtti.
 24 Şubat 2020 01:48
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Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var

Sosyal medyada her gün yeni bir koronavirüs tedirginliği yaratmaya yönelik paylaşımlar yapılmaktadır.

Bunlardan birisi de dün yayımlanan ve hızla yayılan bir videodur. Videoda, İran'dan Van'a gelen korona virüs şüphelisi kişilerin kaldırıldığı hastanede, izinsiz görüntü almaya çalışan bir gazeteciye, sağlık görevlisinin "Gel gel içeriyi çek sana da bulaşsın" dediği duyuluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu videoyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca şunları söyledi:

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Van'da Koronavirüs vakası olduğu izlenimi verilmektedir.
1-Van'da hiçbir Koronavirüs vakası tespit edilmemiştir.
2-Video yeni değildir, 1 ay önce başka bir yerde çekilmiştir.
3-Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir.

Memurlar.Net
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