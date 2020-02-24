Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
|24 Şubat 2020 01:48
|Yazdır
Sosyal medyada her gün yeni bir koronavirüs tedirginliği yaratmaya yönelik paylaşımlar yapılmaktadır.
Bunlardan birisi de dün yayımlanan ve hızla yayılan bir videodur. Videoda, İran'dan Van'a gelen korona virüs şüphelisi kişilerin kaldırıldığı hastanede, izinsiz görüntü almaya çalışan bir gazeteciye, sağlık görevlisinin "Gel gel içeriyi çek sana da bulaşsın" dediği duyuluyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu videoyla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Fahrettin Koca şunları söyledi:
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Van'da Koronavirüs vakası olduğu izlenimi
verilmektedir.
1-Van'da hiçbir Koronavirüs vakası tespit edilmemiştir.
2-Video yeni değildir, 1 ay önce başka bir yerde çekilmiştir.
3-Kamuoyunu kasten tedirgin etmek ahlaki bir problemdir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ata Benli, İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı, özür diledi
24 Şubat 2020 00:03
|24 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Şubat 2020 00:02
|'AK Parti'de 'küstüm, başkalarının kayığına bineyim', olmaz'
23 Şubat 2020 22:01
|'250 konut yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var'
23 Şubat 2020 21:26
|AFAD: Van'da 66 artçı deprem meydana geldi
23 Şubat 2020 20:48
|Libya şehitlerinin, sessizce defnedilmelerinin nedeni!
23 Şubat 2020 20:31
|Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama:
23 Şubat 2020 20:17
|İçişleri Bakanı Soylu Deprem Kriz Merkezi'nde
23 Şubat 2020 19:58
|Aliyev'den Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı
23 Şubat 2020 19:53
|Bakan Pakdemirli: Hasar tespiti için personel görevlendirdik
23 Şubat 2020 19:44