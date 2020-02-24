Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
|24 Şubat 2020 06:10
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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