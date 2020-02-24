1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manisa Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

"An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"
 24 Şubat 2020 06:51
Yazdır
Manisa Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05:43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.

Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır ve 30 konteyner kurulmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek
24 Şubat 2020 09:14		 Sınır Kapısı'na koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamera
24 Şubat 2020 08:51
Memurun performansını vatandaş ölçecek
24 Şubat 2020 08:09		 2020 'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
24 Şubat 2020 07:14
Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı
23 Şubat 2020 18:16		 Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
23 Şubat 2020 15:48
Van'daki depremzedelere Kızılay'dan yardım
23 Şubat 2020 15:28		 6 puanlık SGK teşviğinin süresi 1 yıl daha uzatıldı
23 Şubat 2020 13:36
Van Valisi : Enkaz altında kimse yok
23 Şubat 2020 12:34		 Ticaret müşavirleri artık 'bir tık uzaklıkta'
23 Şubat 2020 11:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Ata Benli, İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı, özür diledi
2020 'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Albay tedavi için Bakanlığa başvurdu: Küba ile protokol yapın
Van'da korkutan bir deprem daha meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
birkaç tane şehidimiz var 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
beni bana bırakın 2
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 2
girls like you 1
filozof vs matematikçi 1
yürüyüş 1
abdolay diaby 1
Kodokuşi 1
suskunlar 1
SON İLANLAR
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam