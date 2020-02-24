Manisa Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır
|24 Şubat 2020 06:51
|Yazdır
Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05:43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.
Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.
Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır ve 30 konteyner kurulmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek
24 Şubat 2020 09:14
|Sınır Kapısı'na koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamera
24 Şubat 2020 08:51
|Memurun performansını vatandaş ölçecek
24 Şubat 2020 08:09
|2020 'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
24 Şubat 2020 07:14
|Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı
23 Şubat 2020 18:16
|Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı
23 Şubat 2020 15:48
|Van'daki depremzedelere Kızılay'dan yardım
23 Şubat 2020 15:28
|6 puanlık SGK teşviğinin süresi 1 yıl daha uzatıldı
23 Şubat 2020 13:36
|Van Valisi : Enkaz altında kimse yok
23 Şubat 2020 12:34
|Ticaret müşavirleri artık 'bir tık uzaklıkta'
23 Şubat 2020 11:08