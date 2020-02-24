1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı

3 hafta eğitime ara verilen ildeki 515 okulda 8 bin 895 öğretmen ve 126 bin 276 öğrenci ders başı yaptı
 24 Şubat 2020 08:33
Yazdır
Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı

Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve 126 bin 276 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için telafi eğitimi düzenlenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Lise öğrencileri okulun bodrum katında mantar yetiştiriyor
23 Şubat 2020 22:57		 Tohumların ömrünü uzatmak için cihaz geliştirdiler
23 Şubat 2020 14:20
Müdürün internetten sahiplendiği köpek okullu oldu
23 Şubat 2020 11:39		 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı
20 Şubat 2020 22:48
Köy okulunun maskotu olan 'Fındık', hastalandı
20 Şubat 2020 19:43		 Şehit Necmettin Yılmaz'ın adı verilen kütüphane açıldı
19 Şubat 2020 23:18
Mezarlıkta bulunan 'fındık' okulun maskotu oldu
19 Şubat 2020 19:43		 Kayıttan 'cayma hakkı' 15 gün olsun!
19 Şubat 2020 10:04
Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı
18 Şubat 2020 21:16		 Üniversite öğrencileri 'Çürük raporu var' deyip derse girmedi
18 Şubat 2020 15:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Ata Benli, İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı, özür diledi
2020 'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Albay tedavi için Bakanlığa başvurdu: Küba ile protokol yapın
Van'da korkutan bir deprem daha meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 7
pazartesi diyete başlamak 6
zaman 1
abdolay diaby 1
işkembe çorbası 3
gülmek 2
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 5
Folie a deux 1
beni bana bırakın 2
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 2
SON İLANLAR
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam