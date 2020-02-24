Irkçı terör saldırısı lanetlendi

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısı sonrası dün kentte geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenlendi. Almanya Frankfurt yakınlarındaki Hanau'da çarşamba günü 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından oturdukları kafede katledilen 9 kişi mitinglerde anıldı. Pazar günü, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından "Teröre karşı hep birlikte" sloganıyla eş zamanlı olarak Hanau başta olmak üzere Almanya'nın diğer kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla mitingler düzenlendi. Mitinglerde ırkçı teröre tepki gösterilirken, Alman hükümetinden ırkçı yapılanmalara karşı daha çok tedbir alınması istendi.

KAHROLSUN AfD, NAZİLER DIŞARI

Hanau'da ırkçı terör saldırısını protesto etmek için düzenlenen geniş katılımlı gösteriye birçok Türk derneği ve cami teşkilatı katıldı. Mitinge katılanlar ellerinde "Hep birlikte teröre ve Müslümanlara yönelik ırkçılığa karşı" pankartları taşıdı. Miting alanına yürüyüşte dev Türk bayrağı açan katılımcılar, "Kahrolsun AfD, Naziler dışarı" sloganları da attı

BREMEN'DE DE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Cumartesi günü Almanya'nın Bremen kentinde de ülkede artan ırkçı terör saldırılarına dikkati çekmek amacıyla protesto eylemi düzenlendi. İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Bremen İslam Federasyonu ile Bremen İslam Şurası tarafından düzenlenen eylemde, camilere e-posta yoluyla gönderilen bomba tehditleri, nefret içerikli yazılar gönderen ırkçılar ve Hanau kentinde 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı terör saldırısı protesto edildi. eyleme, Bremen Eyaleti Meclisi Başkanı Frank Imhoff, Eyalet Başbakanı Andreas Bovenschulte, Bremen Emniyet Müdürü Lutz Müller, eyalet milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri katıldı.

STUTTGART'TA YENİ SALDIRI

Öte yandan Almanya'nın Stuttgart kentinde önceki gece kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından bir nargile kafenin penceresine ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, nargile kafenin olay sırasında boş olduğu belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştirenler, bir spor salonunun yanında bulunan nargile kafeye ateş ettikten sonra kaçtı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.