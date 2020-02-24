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Gıda israfı 1,3 milyar tona ulaştı

Dünyada gıda israfının büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar tona ulaşırken, 821 milyon insan ise açlık sınırında yaşıyor. Sadece serpme kahvaltı kültüründen dolayı 100 milyar lira civarında bir israfın olduğu tahmin ediliyor.
 24 Şubat 2020 08:16
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Gıda israfı 1,3 milyar tona ulaştı

Tüketim çılgınlığının geldiği nokta ve israfın büyüklüğü korkutuyor. Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, "Dünyada gıda israfının büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar ton. Dünyada 821 milyon insan ise açlık sınırında yaşıyor. 1,3 milyar ton israf edilen gıda 821 milyon insanı 3 defa doyurabilir" diyerek gelinen durumu özetledi. Akgül, Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 15'inin israf edildiğini belirterek, yıllık 500 milyar liraya yakın bir israfın söz konusu olduğunu söyledi.

SERPME KAHVALTIDAKİ ZİYAN 100 MİLYAR LİRA

Türkiye'de gıda israfı ile ilgili çok ciddi bir kriz yaşadığını vurgulayan Akgül, "Serpme kahvaltı diye bir kültür gelişti. Sadece görüntüsü güzel olsun diye masalara hiç dokunulmadan kaldırılacak ve sonrasında çöpe atılacak yiyecekler getiriliyor. Sadece serpme kahvaltı kültüründen dolayı 100 milyar lira civarında bir israfa sebep olunuyor. Toplam gıda israfı ise 214 milyar liraya tekabül ediyor. Gereksiz, amaçsız, yararsız yere iş, işlem, harcama yapmamamız lazım. Bugün evlerimizde kullandığımız doğal gaz, elektrik ile ilgili masraflarımızı yüzde 35 azaltabiliriz" İfadesini kullandı.
Yeni Şafak
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