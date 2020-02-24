Son yıllarda sağlık yatırımı artıyor
|24 Şubat 2020 07:46
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İlk cemre toprağa, akıllara da ısınacak havalar ve tabii ki yaz tatili düşünce, spor salonları yine şenlendi. Yalnız içlerinden bir spor dalı var ki son yıllarda hem talep hem de kazanç açısından yarışı açık ara önde götürüyor. Pilatesten bahsediyoruz. Yıldızı giderek parlayan bu egzersiz önceleri fitness merkezlerinin içinde birkaç saatlik derslerle sınırlı iken, şimdilerde hemen her semtte birer pilates stüdyosu açılıyor.
SAATİ 100 İLE 500 LİRA ARASINDA
Kişiye özel ve kalabalık gruplara yönelik derslerin verildiği bu yerler dolup taşıyor. Bir saati 100 liradan başlıyor, gittiğiniz mekan ve eğitmene bağlı olarak ücret 500 liraya kadar çıkabiliyor. Piyasadan öğrendiğimize göre, pilates stüdyolarının aylık müşteri sayısı 100'ü buluyor. Anlayacağınız, 100 üye ve saati 100 liradan 10 bin lira elde ediliyor. Derslerin haftada en az 2, ayda 8 kez olduğunu belirtelim. Haliyle aylık kazanç tahminen 80 bin liraya ulaşıyor.
AYLIK GELİRİ 100 BİN LİRAYI AŞIYOR
Bu kazanç piyasa ortalamasının biraz daha altında çünkü birçok yerin öğrenci sayısı aylık 200'ü geçiyor. Haftada 4 saatlik derslerle beraber, ciro yüz bin lirayı rahatlıkla aşıyor. Üyelerin devamlılığını ve yeni kayıtları da eklersek, pilates stüdyosu açma fikri 'sağlıklı yatırım' tabirini fazlasıyla hak ediyor. Genelde paketler halinde satılan eğitim ücretlerinde ise standart yok. Kayseri ile İzmir; Nişantaşı ile Beylikdüzü arasında ciddi fiyat farkı var.
SEMT VE RAKİP ANALİZİ ÖNEMLİ
Popülerliğine bağlı olarak son dönemde birçok kişi pilates eğitmeni sertifikasını alarak bu işe giriyor. Öncelikle Türkiye Jimnastik Federasyonu'na müracaat ediliyor, sonrasında yasal prosedürler izlenerek mekan açılıyor ki genelde daire kiralandığını görüyoruz. Meraklısına önemle belirtelim, yatırım yapılacak semtteki muhtemel talebin ve rakiplerin iyi araştırılması gerekiyor.
UYGUN MALİYETLE YÜKSEK KAZANÇ
Salonda yer alacak araç gereçler ise oldukça pahalı. Aletli pilateste kullanılan ekipman 10 ila 30 bin lira arasında değişiyor. Diğer makinelerin fiyatı da 8 bin liradan başlıyor. Farklı egzersizler için topu, ipi, minderi derken toplam ekipman maliyeti 50 bin lira civarında. İkinci el ürün alarak rakamı daha geriye çekmek mümkün. Personel masrafı, kira, elektrik gibi aylık giderleri de ekleyin. Dekorasyon harcaması sonrasında en hesaplısından 100 bin liralık yatırımla mekanınızı açabilirsiniz. Tabi işin sonunda batmak veya istediği geliri elde edememek de var. Uyarması bizden doğru zamanda doğru yatırımı yapması sizden.
Orhan Orhun Ünal
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