İŞKUR meslekle iş arayanı eşleştiriyor

Bu doğrultuda İŞKUR, Türkiye Meslekler Sözlüğünde yer alan 200 mesleği mercek altına alacak. Mesleklerin analizi yapılarak, ne gibi becerilere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkarılacak. Çalışma sonrasında elde edilen sonuçlar, İŞKUR'un eşleştirme sistemine entegre edilecek ve meslek ile iş arayan arasında eşleştirme yapılacak. Böylece iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda iş yerleştirmeler gerçekleşecek.

Beceri envanteri projesiyle nitelikli kişilerin işsiz kalma şansı da azalmış olacak. İş arayanların niteliklerinde otomatik tanımlama söz konusu olacak. Bu tanımlamalar sayesinde iş arayan, çalıştığı kurumdan ayrılıp yeni bir kuruma başvuracağı zaman, bilgileri işveren tarafından önceden bilinecek.

Böylece işe alınma süreleri kısalmış olacak. Kendine uygun işi bulamayacağını düşünerek, iş aramayı bırakanlar artık bu sistem sayesinde kendi niteliklerine göre iş fırsatlarını yakalayacak. Haber Merkezi ANKARA