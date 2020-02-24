İŞKUR meslekle iş arayanı eşleştiriyor
|24 Şubat 2020 07:51
|Yazdır
Bu doğrultuda İŞKUR, Türkiye Meslekler Sözlüğünde yer alan 200 mesleği mercek altına alacak. Mesleklerin analizi yapılarak, ne gibi becerilere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkarılacak. Çalışma sonrasında elde edilen sonuçlar, İŞKUR'un eşleştirme sistemine entegre edilecek ve meslek ile iş arayan arasında eşleştirme yapılacak. Böylece iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda iş yerleştirmeler gerçekleşecek.
Beceri envanteri projesiyle nitelikli kişilerin işsiz kalma şansı da azalmış olacak. İş arayanların niteliklerinde otomatik tanımlama söz konusu olacak. Bu tanımlamalar sayesinde iş arayan, çalıştığı kurumdan ayrılıp yeni bir kuruma başvuracağı zaman, bilgileri işveren tarafından önceden bilinecek.
Böylece işe alınma süreleri kısalmış olacak. Kendine uygun işi bulamayacağını düşünerek, iş aramayı bırakanlar artık bu sistem sayesinde kendi niteliklerine göre iş fırsatlarını yakalayacak. Haber Merkezi ANKARA
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı
24 Şubat 2020 09:51
|Anadolu'ya halka arz seferi
24 Şubat 2020 09:12
|Evlerde elektronik temizliği başlıyor
24 Şubat 2020 08:16
|Yerli ve milli elektronik kelepçe
24 Şubat 2020 08:09
|Yumurtada kayıp 160 milyon dolar
24 Şubat 2020 08:00
|TUSAŞ'ta eğitim seferberliği
23 Şubat 2020 22:11
|Her 3 Hollandalı turistten biri Antalya'yı tercih ediyor
23 Şubat 2020 21:56
|Türkiye'ye dev batarya fabrikası kurulabilir
23 Şubat 2020 21:50
|Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama:
23 Şubat 2020 20:17
|Cep'te 'alo desin yeter' devri bitti
23 Şubat 2020 17:54