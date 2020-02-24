Yumurtada kayıp 160 milyon dolar
|24 Şubat 2020 08:00
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Kendi üreticisini korumak için Türkiye'den yumurta almamaya karar veren Irak'ın, Türk yumurta sektörüne zararı 160 milyon dolar oldu. Yumurta ihracatında 2018'de 430 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaşılırken yasak sonrasında bu rakam yüzde 31 azalarak 271 milyon dolara düştü. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsünün Hazırladığı Piyasa Raporuna göre 2019'da satılan yumurta miktarı, bir önceki yıla oranla yüzde 24 azalarak 251 bin tonda kaldı. Yaşanan kayıpta en önemli pay ise 154 bin ton azalışla Irak'ın oldu. Ayrıca İran ve Suudi Arabistan'a da satışlar azaldı. Irak'taki kaybu bölge ülkeleriyle telafi etmek isteyen sektör 2019'un Ocak-Kasım döneminde, Kuveyt'e ihracatı 49, Suriye'ye ihracatı 36 kat artırdı. Bu iki ülkeye yapılan ihracat her ne kadar rekor kırıp yaklaşık 81 bin ton artsa da zararın kapanması için yeterli olmadı.
DİPLOMASİ DE ÇARE OLMADI
Yumurta sektöründeki sıkıntının giderilmesi için geçtiğimiz yıl 'yumurta diplomasisi' devreye girse de çözüm bulunamadı. Öte yandan, Türkiye, üretimiyle dünyada 10'uncu sırada yer aldığı yumurtada ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda dünya yumurta üretiminde yüzde 4 paya sahip olan Afrika kıtası öne çıkıyor.
Sefa Bilgitekin -
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