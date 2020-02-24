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Evlerde elektronik temizliği başlıyor

Mart ayı geldi. Yavaş yavaş evleri yenilemeye, fazla eşyaları atmaya başlayacağız tabii ama gelin bahar temizliğine elektronik eşyalardan başlayalım.
 24 Şubat 2020 08:16
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Evlerde elektronik temizliği başlıyor

Evlerimizi şöyle bir kolaçan etsek, küçük ya da büyük kaç tane atmadığımız elektronik eşya vardır kim bilir!.. Kullanılmayan, bozulmuş televizyon, tablet, bilgisayar ekranı ya da kasası... Eski telefonlar, o telefonların kabloları, şarj cihazları, uzatma kabloları, ömrünü tamamlamış yedek bataryalar ve bunların kabloları, eskiyen telefonların kutuları bile duruyor birçok evde.

Türkiye'de faaliyet gösteren Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre Türkiye'de evlerde bekleyen elektronik atıkların toplam ağırlığı 3 bin şehir hatları vapurunun ağırlığı kadar. Bunların evsel çöpleri attığımız çöp kutularına atılması da sağlık açısından büyük risk. Aynı zamanda büyük ekonomik kayıp demek... O halde bu atıkları kazanıma gönderelim. www.aeeenereye.com adresinden TÜBİSAD'ın yetkilendirdiği e-Atık noktaları tespit edilebilir. Ayrıca elektronik atığı toplayıp geliriyle çocuklar için kodlama sınıfı açan Vodafone'a da verebilirsiniz...

CANAN ERASLAN -

Türkiye
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