Evlerde elektronik temizliği başlıyor
|24 Şubat 2020 08:16
|Yazdır
Evlerimizi şöyle bir kolaçan etsek, küçük ya da büyük kaç tane atmadığımız elektronik eşya vardır kim bilir!.. Kullanılmayan, bozulmuş televizyon, tablet, bilgisayar ekranı ya da kasası... Eski telefonlar, o telefonların kabloları, şarj cihazları, uzatma kabloları, ömrünü tamamlamış yedek bataryalar ve bunların kabloları, eskiyen telefonların kutuları bile duruyor birçok evde.
Türkiye'de faaliyet gösteren Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre Türkiye'de evlerde bekleyen elektronik atıkların toplam ağırlığı 3 bin şehir hatları vapurunun ağırlığı kadar. Bunların evsel çöpleri attığımız çöp kutularına atılması da sağlık açısından büyük risk. Aynı zamanda büyük ekonomik kayıp demek... O halde bu atıkları kazanıma gönderelim. www.aeeenereye.com adresinden TÜBİSAD'ın yetkilendirdiği e-Atık noktaları tespit edilebilir. Ayrıca elektronik atığı toplayıp geliriyle çocuklar için kodlama sınıfı açan Vodafone'a da verebilirsiniz...
CANAN ERASLAN -
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı
24 Şubat 2020 09:51
|Anadolu'ya halka arz seferi
24 Şubat 2020 09:12
|Yerli ve milli elektronik kelepçe
24 Şubat 2020 08:09
|Yumurtada kayıp 160 milyon dolar
24 Şubat 2020 08:00
|İŞKUR meslekle iş arayanı eşleştiriyor
24 Şubat 2020 07:51
|TUSAŞ'ta eğitim seferberliği
23 Şubat 2020 22:11
|Her 3 Hollandalı turistten biri Antalya'yı tercih ediyor
23 Şubat 2020 21:56
|Türkiye'ye dev batarya fabrikası kurulabilir
23 Şubat 2020 21:50
|Bakan Albayrak'tan G-20 Finans Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklama:
23 Şubat 2020 20:17
|Cep'te 'alo desin yeter' devri bitti
23 Şubat 2020 17:54