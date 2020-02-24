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İdlib düğümü yeniden masada

İdlib'deki tansiyonun düşürülmesi için diplomasi trafiği yoğunlaştı. Rusya'dan bir heyetin bu hafta Ankara'ya gelmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus, Alman ve Fransız liderlerle dörtlü zirvede buluşacak
 24 Şubat 2020 08:21
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İdlib düğümü yeniden masada

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) eller tetikte cephe hattında beklerken, İdlib'deki tansiyonun düşürülmesi için diplomasi alanında da yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta önce Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek İdlib meselesini ele aldı. Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki temasların her seviyede artarak devam etmesi için görüş birliğine vardığı duyurulurken, iki liderin de İdlib'de askeri çözüme sıcak bakmadığını vurguladığı öğrenildi.

RUSLAR TEKRAR GELECEK

Bu kapsamda Rusya'dan bir heyetin bu hafta Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Rus diplomat, asker ve istihbarat görevlilerinden oluşan heyetin Dışişleri Bakanlığında Türk muhataplarıyla temaslarda bulunacak. Rusya ve Türkiye'nin İdlib krizini diplomatik yollardan çözme girişimleri şu ana kadar sonuçsuz kaldı. İki ülke heyetleri Ankara ve Moskova'da 8, 10 ve 18 Şubat'ta gerçekleştirilen görüşmelerde mutabakata varamamıştı.

ASKERİ ÇÖZÜME SICAK BAKILMIYOR

Rusya ile İdlib'de karşı karşıya gelmeyi arzulamayan Ankara'nın önceliğinin diplomasi yoluyla meseleyi çözmek olduğunu belirten güvenlik kaynakları, askeri seçeneğin de masada olduğuna dikkat çekiyor. Bu çerçevede tüm planlamaların yapıldığının altını çizen kaynaklar, TSK'nın harekete geçmek için hazır olduğunu belirtiliyor. Ayrıca Rusya'nın da Türkiye ile sahada karşı karşıya gelmek istemediğine vurgu yapıyor.

LİDERLER ZİRVESİ PLANLANIYOR

Öte yandan, İdlib konulu liderler zirvesinin yapılması için planlamalar sürüyor. Mart ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus Devlet Başkanı Vladimir, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron İstanbul'da dörtülü zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.
Türkiye
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