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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki

Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a mağlup olmasının ardından açıklama yapan Mehmet Uçum, Ali Koç yönetimine tepki gösterdi
 24 Şubat 2020 07:56
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Kadıköy'de 21 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'nin yönetimine tepki gösterdi. Uçum, "Lafım bizimkilere; çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil" dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaraya, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 1999'dan bu yana bir ilki başardı.

Mehmet Uçum, karşılaşmanın sona ermesinden dakikalar sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Fenerbahçe'ye yük olmayı bırakın' diyerek şu ifadeleri kullandı.

"Kazanan takıma bir şey demem, öyle ya da böyle kazandı. Lafım bizimkilere; çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil. Ne yani Fenerbahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dibi yaşattınız, yük olmayı bırakın"
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