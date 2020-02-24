Düğünlere de sigorta geliyor

Yaz aylarında yoğunlaşan düğünler için hazırlıklar çoktan başladı. Evlenmek isteyen çiftler düğün mekanından gelinliğe, ev eşyasından davetlilere yapılacak ikramlara kadar birçok detayla uğraşıyor ama hiç beklenmedik sebeplerle düğünler iptal edilebiliyor. Gelinin ya da damadın gecikmesi, bazen bir kaza, bir afet, acı bir olay sebebiyle düğünler iptal ediliyor. Üstelik iptal edilen düğün sayısı hiç azımsanacak gibi değil. Veriler Türkiye'de yaklaşık 550 çiftin nikah masasına oturduğunu gösteriyor. Fakat planlanan her 10 düğünden 2'si, yani yüzde 20'si iptal ediliyor. Düğün iptal edildiğinde de başta düğün mekanlarına verilen kaparo olmak üzere birçok harcama boşa gidiyor. İşte sigorta şirketleri, hayatta yaşanabilecek birçok riskte olduğu gibi, düğünün iptali riskine karşı da tarafları ve hatta davetlileri güvence altına alıyor.

AYRILIĞA SİGORTA YOK

Düğünlerin iptaline ilişkin olarak akla ilk gelen gelin ve damadın ayrılması. Sigorta şirketleri, öngörülemeyen pek çok aksiliğin iptale sebep olduğunu söylüyor ancak gelin ve damadın ayrılması risk kapsamına alınmıyor. Bunun dışında herhangi bir doğal afet, düğün mekanıyla ilgili ortaya çıkan sorunlar, çiftin gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye yatması, düğün konvoyunun trafik kazası geçirmesi, gelin ya da damadın askerlik ya da meslekle ilgili bir zorunluluk sebebiyle göreve çağrılması, kişilerin psikolojisinin bozulması, kötü hava şartları sebebiyle düğün mekanına ulaşamama, kutlamalar sırasında kaza ya da ölüm yaşanması, davetliler arasında yaralamalı, ölümlü kavgalar, takıların kaybolması gibi sebeplerle iptaller yaşanabiliyor.

Neler sigorta kapsamında?

Sigorta ile gelinlik, damatlık, düğün pastası, alyanslar, çiçekler, düğün hediyeleri ve davetlilerin hediyeleri güvence altına alınıyor. İşte düğün iptal sigortasının kapsamı...

¥ Düğünün yapılacağı mekanın kullanılamaz hale gelmesi,

¥ Gelinin, damadın ya da yakın akrabalarının vefatı, hastalığı,

¥ Resmi görevli veya nikah memurunun düğün törenine katılamaması,

¥ Gelin, damat ya da ebeveyninin veya davetlilerin yarısının kötü hava şartları nedeniyle yetişememesi,

¥ Gelin ya da damadın beklenmeyen iş yeri ataması nedeniyle düğünün iptal edilmesi halinde tören giysileri, gelinlik, çiçekler, müzik, yiyecek içecek servisi, konaklama gibi hizmetler için yapılan masraflar,

¥ Düğün tarihinden önceki 2 ay içinde gelinlik kaybolur ya da hasar görürse, eski haline gelmesi, yenisinin alınması ya da kiralama bedeli,

¥ Düğün hediyelerinin düğün sahibi ya da yakın akraba emanetindeyken zarar görmesi, çalınması,

¥ Evlilik yüzükleri düğünden 7 gün öncesinden başlamak üzere teminat altına alınırken, düğüne gelenlere verilecek hediyeler de güvencede.

¥ Gelin, damat ve akrabaların ölüm ya da sürekli sakatlık masrafları teminat altına alınıyor, teminat tören süresince geçerli oluyor.

Canan Eraslan