Belhanda'dan F.Bahçelileri kızdıran hareket!
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3-1'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu
|24 Şubat 2020 08:03
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Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek tarihi bir galibiyete imza atan Galatasaray, hem sarı-lacivertlileri 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yendi hem de zirvedeki takımlarla puanını eşitledi
Tarihe geçen skor kadar maçın sonlarında yaşananlar da ön plana çıktı. Galatasaraylı futbolcu Belhanda, derbide futboluyla değil tahrikleriyle ön plana çıktı.
Mücadelede kırmızı kart gören Belhanda mixzone alanından çıkarken basın mensuplarına dönerek eli ve gözünü kullanarak 'Fener ağlama' anlamına gelen işarette bulundu.
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