Memurun performansını vatandaş ölçecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Doktorlara yıldız verilmesi gibi tüm kamu görevlilerini yıldızlamak istiyoruz" diyerek bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanı Esra Muş ise yıldız uygulamasının sonuçlarını doktorlarla da paylaştıklarını belirtti.

Tüm kamu görevlileri

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır'ın koordinasyonunu sağladığı Dilekçe Hakkı Çalıştayı'nın dijital dönüşüm oturumunda konuşan Koç, kamu görevlilerinin verdiği hizmetin vatandaşlar tarafından "yıldızlar" ile puanlanacağını söyledi. "Vatandaş memnuniyeti, geri dönüşüm konusunda, e-Nabız'da doktorların onaylanması veya yıldız verme olayı var" diyen Koç, "Artık bütün doktorları yıldızladığımız gibi bütün kamu görevlilerini de yıldızlamak istiyoruz. Bakan Yardımcımız Şuayip Bey'le de konuştum. Hastaneye gittikten sonra sistemden doktoru bulup e-Nabız'dan yıldız verebiliyorsunuz" dedi.

'Doktora söylüyoruz'

Esra Muş ise e-Nabız sistemini kullananların 17 milyonu aştığını belirtirken, buna entegre çalışan "Teletıp" projesinin de bulunduğunu kaydetti. Muş, "yıldız" uygulaması konusunda "Bu yıldızları hekimin kendisine de gösteriyoruz. 'Az yıldız aldın, çok yıldız aldın' diye. 'Senin benzerin, muadilde iş yapanlarda da o yıldızlar arasında şu seviyedesin' gibi geri bildirimlerimiz oluyor. Bunlar üst yönetime rapor şeklinde gidiyor" diye konuştu.

CİMER'de sıralama

Koç, oturumda ayrıca CİMER'le ilgili çalışmalardan da bahsetti. Koç, "CİMER'de olan bilgilerin artık sadece vatandaşa gönderilen bir belge olmasını istemiyoruz, orada toplanan verinin analiz edilip veriden değer üretmek istiyoruz. Böylece vatandaş memnuniyetini takip için alt yapı oluşturulmuş olunacak" dedi. Bu sene CİMER'den gelen dilekçelerin önem sırasına göre sıralanmasının hedeflendiğini kaydeden Koç, "O sıralandırmaya göre de vatandaşın başvurularını kamu kurumlarına gönderdikten sonra o iş bitene kadar o dosyayı kapatmamak istiyoruz. Yani 'forward' ettiğimiz veya pasladığımız zaman bitmeyecek. Sizin o işi doğru şekilde yapıp yapamadığınız zaman bitecek" ifadelerini kullandı.

Vatandaş memura yıldız verecek

Türkiye 23. sırada

Koç, "9 hizmet ve 9 kurumla başladığımız 'Dijital Türkiye' yapımız 600'ün üzerinde kurumumuzla devam ediyor. BM İnsani Gelişmişlik Endeksi'ne baktığımız zaman 193 ülke arasında, dijital hizmet sunumu anlamında 23'üncü sıradayız" dedi. 345 belediye, 188 devlet kurumu ve 107 özel kurumun türkiye.gov.tr üzerinden hizmet verdiğini belirten Koç, "Hizmetlerimizle, vatandaşa dokunan her yerde olmak istiyoruz. 2008'de 22 hizmet verirken şu anda 5 bin 170 hizmeti dijital olarak vermekteyiz. Şu anda 45.5 milyon aktif kullanıcımız var. Geçen yıl Dijital Türkiye Portalı'nda 2 milyar işlem yapıldı" diye konuştu.

'Tek Durak Hizmet Noktası'

Yaşlı neslin dijital ortamları kullanma konusunda sorunları olduğu için "Tek Durak Hizmet Noktası" uygulamasının hayata geçirileceğini belirten Ali Taha Koç, "Vatandaşımız oraya gittiği zaman dijital okuryazarlığı olmasa bile, bir çalışanımızın vasıtasıyla sunduğumuz o 5 bin 170 dijital hizmeti, yardımcı vasıtasıyla alabilmesini sağlamayı düşünüyoruz. Bu sene ilk defa pilotunu da yapacağız" dedi.

'Sıfır belge' politikası

Önemli projelerden birinin de dijitalleşmeyle beraber kamuda olan bir belgeyi, başka bir kamu kurumunun istememesi olduğunu söyleyen Ali Taha Koç, "Sıfır belge politikası uyguluyoruz. Yaklaşık 2 bin 400 belge alınırken, şu anda 2 bin 200'ünü temizlemiş olduk" dedi.

Kadınlar daha az kullanıyor

15 yaşın üzerinde olanların "dijital Türkiye kapısı"nı kullanabildiğini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç şunları söyledi:

"83 milyon nüfusumuz

var, 16 milyonu 15 yaşın altı. 60 milyonun 45-46 milyonuna ulaşmaya çalıştık. E-devlette kadınlarımızın kullanma oranı biraz daha az, erkeklerimiz daha fazla ama yaş ortalamalarına baktığımız zaman 15 yaşından sonra toplam 7.7 milyon kullanıcımız var, 25-35 yaş arası 10.5 milyon kullanıcımız var. 35-44 yaş arası yaklaşık 10 milyon kullanıcımız var. 45-55 yaş arası yavaşça çan eğrisini görebiliyorsunuz. Orta yaşlı ve genç nüfusumuz kullanmasına rağmen 65 yaş üstü kullanıcımız 3.7 milyon ve bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz."