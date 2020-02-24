Yerli ve milli elektronik kelepçe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile kamu idarelerinin, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren alımlarının, teknoloji odaklı proje yönetimi yaklaşımıyla yapılması ve yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması hedefleniyor.

SİP'in en yeni uygulaması, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı ihalesi oldu.

2021'de başlıyor

Milliyet Ankara'nın haberine göre: Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Adalet Bakanlığı arasında tedarik sözleşmesi, STM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında da Sanayi ve Teknoloji Katılımı Sözleşmesi 7 Şubat'ta imzalandı.

Söz konusu sözleşmelerle, denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin, haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı sürecinde rehabilitasyonlarının sağlanması, toplumla bütünleştirilmeleri, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulmasında kullanılan cihazların milli imkanlarla üretilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, elektronik kelepçe, alkol izleme, mağdur izleme, ev hapsi ünitesi, anlık takip sistemi ve söz konusu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanacak, geliştirilecek, üretilecek. Tasarımı, yazılımı ve üretimi milli imkanlarla yapılacak elektronik izleme sistemi ürünlerinin kullanılmasına 1 Ocak 2021'de başlanacak.

İthalatı kesecek

Bakan Mustafa Varank, elektronik kelepçenin çok iç açıcı bir konu olmadığını ancak modern ceza infaz sisteminde birçok ülke tarafından kullanıldığını belirtti.

Elektronik İzleme Sistemi'nin özellikle kadına şiddetin önlenmesi için caydırıcı işlevinin altını çizen Varank, "Bakanlık olarak özellikle kamunun yaptığı alımlarda yerli ve milli ürünlerin kullanılmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Varank, kamu alımları ve yatırımlarının ciddi bir ölçek oluşturduğunu belirterek, "Bu sayede yerlileşme ve millileşme alanındaki hedeflerimize daha hızlı varabiliriz" diye konuştu.