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Fatih'te yüksekten düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

Fatih'te bir apartmanın birinci katından düşen 67 yaşındaki V.Y. isimli erkek şahıs hayatını kaybetti. Yaşanan olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu polis ekipleri tarafından araştırılıyor. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı
 24 Şubat 2020 08:16
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Fatih'te yüksekten düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

Olay, saat 05.15'te Fatih İlçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın birinci katından erkek bir şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü.

Erkek şahsın sokak üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan şahsı inceleyen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
DHA
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