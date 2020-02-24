WhatsApp gruplarını ifşa eden açık
|24 Şubat 2020 08:17
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Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın açığıyla Google, WhatsApp gruplarını ifşa ediyor. Grup paylaşma linkiyle, grupta yer alanların isimleri ve bilgileri deşifre oluyor.
CHIP'te yer alan habere göre WhatsApp, birebir iletişimin dışında vatandaşların birbiriyle haberleşmesi için de önemli bir rol üstleniyor. Bunun arkasında da grup özelliği bulunuyor.
Geniş katılımlı gizli gruplar her ne kadar bugüne kadar güvenli gelse de Google'ın önemli bir açığa sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Gruplara katılmak için paylaşılan bağlantılara herkes erişebiliyor.
WhatsApp'ta gruplara kullanıcı davet etmek için bağlantı paylaşma özelliği sıkça kullanılıyor. Bu bağlantıları arama motorunda indeksleyen Google, bu durumda gizli grupları tehlikeye sokmuş oluyor. Hatta o gruba ait katılma bağlantısına sahip olduğunuz için gruba girip, gruptaki kişilerin telefon numaralarına dahi ulaşabilirsiniz.
Motherboard yaptığı araştırmada 470 binin üzerinde grup bağlantısı tespit etti. Yine aynı kaynak Birleşmiş Milletler tarafından desteklendiği belirtilen bir sivil toplum örgütünün WhatsApp grubuna girdi. Hal böyle olunca gruptaki herkesin telefon numarasına da erişebildi.
Benzeri sorunlarla diğer mesajlaşma uygulamalarında da karşılaşılabiliyor. Grup yöneticilerinin kullanılmadığı anlarda, bağlantıyla gruba girme özelliğinin kapatılması tavsiye ediliyor. Aksi halde Google'ın indekslemesi halinde gruplarınıza yabancı kişilerin girdiğine şahit olabilirsiniz.
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