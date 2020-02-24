Muhabir canlı yayında depreme yakalandı
|24 Şubat 2020 08:20
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Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Van'ın Başkale ilçesinden de hissedildi.
CNN TÜRK MUHABİRİ CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI
CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, Van'ın Özpınar köyünde sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşanan son durumu anlatırken depreme yakalandı. Deprem anı kameraman Halil Kahraman'ın kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
BU SABAH 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde bazı evler yıkılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasında, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını hatırlatarak, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.
Koca, yaralıların bölgede 3 hastanede tedavi altına alındığını belirterek, bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda ve sağlık durumlarının ağır olduğunu söylemişti.
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