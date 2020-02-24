Çin'den Türkiye'ye kargo %90 azaldı

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını öncesi Çin'den Türkiye'ye günlük 100 bin adet küçük kargo geldiğini, şimdi ise, bu sayının günde 10 binlerin altına kadar gerilediğini belirtti. Çevikoğlu, "İnsanların Çin'den e-ticaret kanalıyla aldıkları ürünlerin sayısı çok azaldı. Bu durum iç piyasadaki e-ticaret satışlarını yüzde 10 - 15 artırdı" dedi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının e-ticarete büyük darbe vurduğunu söyleyen Çevikoğlu, şunları kaydetti:

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: "Virüsün insan vücudu dışında da 9 - 10 gün süreyle yaşadığı yönündeki açıklamaların ardından Çin'den yapılan ticarette ciddi bir düşüş oldu. Çin'den Türkiye'ye bu olaydan önce günlük küçük paket ya da mektup kargo dediğimiz 100 bine yakın ürün geliyordu. Şimdi ise, bu rakam günde 10 binlerin kadar geriledi. İnsanların Çin'den satın aldıkları ürünler, olmazsa olmaz ürünler değil. Vatandaşlarımız genelde bu ürünleri ucuz görüyor ve alıyor. Dolayısıyla Çin'den günlük olarak alınan 100 bin paketlik alımın gerilemesi Türkiye'ye aynı oranda yansımadı ama tabii ki satışlarda yüzde 10-15 oranında bir artışa neden oldu."

Özellikle elektronik sektöründe ürünlerin büyük çoğunluğunun Çin'de üretildiğine dikkati çeken Çevikoğlu, "Çin'de bu üretimler de giderek azalmaya başladı. Bunun etkilerini de uzun vadede izlememiz gerekecek. Teknolojik ürünlerin fiyatı yakın zamanda artabilir" dedi.

Lojistik merkezi...

Çevikoğlu, PttAVM.com olarak Çin'in Hong Kong bölgesinde bir lojistik merkezi kurmak için ön hazırlık çalışmalarında bulunduklarını hatırlatarak, "Ancak bu olaylardan sonra lojistik merkezinin kurulumuna yönelik çalışmalarımıza da askıya aldık" diye konuştu.

Katar, Bosna ve Kosova'ya da ürün sattıklarını hatırlatan Çevikoğlu, şunları söyledi:

"Şu an İngiltere pazarını hedef aldık. Türkiye'nin dört bir yanından yüzde 100 Türk ürünlerini orada pazarlıyoruz. Türk Hava Yolları (THY) ile de görüşmelerimiz var. THY ile daha fazla nasıl kargo taşınabilir diye değerlendirmelerimiz oluyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın bazı ülkelerle ihracatı artırmakla ilgili hedefleri var. Bizler de ülkelerdeki ihtiyaçları analiz ederek hedef belirlemeye başladık."