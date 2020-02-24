1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak istedi, roketle yere çakıldı

ABD'de dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "çılgın" lakaplı Mike Hughes'un uzaya çıkma denemesi başarısız oldu.
 24 Şubat 2020 08:27
Yazdır
Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak istedi, roketle yere çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan "çılgın" lakaplı Mike Hughes'un çılgın girişimi sonu oldu.

Dünyanın düz olduğuna inanan ve bunu ispatlamak isteyen Hughes, kendi yaptığı roketi bir kamyonetin arkasındaki rampaya yerleştirdi ve kendisi de rokette yerini aldı. Ancak roket, kalkışından kısa bir süre sonra yere çakıldı ve Hughes hayatını kaybetti.

Mike Hughes, daha önce de denemelerde bulunmuş, hepsinde başarısız olmuştu.

Bir denemede de ciddi şekilde yaralanmıştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belhanda'dan F.Bahçelileri kızdıran hareket!
24 Şubat 2020 08:03		 Depremzedeler, kurulan çadırlara yerleştiriliyor
23 Şubat 2020 21:44
AFAD: Van'da 66 artçı deprem meydana geldi
23 Şubat 2020 20:48		 Hayatını kaybeden öğretim görevlisi toprağa verildi
22 Şubat 2020 23:21
Esed rejiminin hain planı telsiz konuşlarıyla ortaya çıktı
22 Şubat 2020 15:34		 A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
22 Şubat 2020 10:08
Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
20 Şubat 2020 21:18		 Başkan, kazandığı tazminatla taraftara kavurma ikram etti
19 Şubat 2020 20:48
Osman Kavala gözaltına alındı
18 Şubat 2020 22:56		 CHP'den 'İş Bankası hisseleri' açıklaması
17 Şubat 2020 19:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
Başkan Ali Koç, küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç yönetimine tepki
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Ata Benli, İmamoğlu yalanıyla polislere iftira attı, özür diledi
2020 'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Albay tedavi için Bakanlığa başvurdu: Küba ile protokol yapın
Van'da korkutan bir deprem daha meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belirsizlik 1
elmalı pasta 1
suskunlar 1
işkembe çorbası 3
Fatma Çetinkaya 2
alexander sorloth 1
halil umut meler 2
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 2
birkaç tane şehidimiz var 1
zaman 1
SON İLANLAR
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam