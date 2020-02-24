Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak istedi, roketle yere çakıldı
ABD'de dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isteyen "çılgın" lakaplı Mike Hughes'un uzaya çıkma denemesi başarısız oldu.
|24 Şubat 2020 08:27
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan "çılgın" lakaplı Mike Hughes'un çılgın girişimi sonu oldu.
Dünyanın düz olduğuna inanan ve bunu ispatlamak isteyen Hughes, kendi yaptığı roketi bir kamyonetin arkasındaki rampaya yerleştirdi ve kendisi de rokette yerini aldı. Ancak roket, kalkışından kısa bir süre sonra yere çakıldı ve Hughes hayatını kaybetti.
Mike Hughes, daha önce de denemelerde bulunmuş, hepsinde başarısız olmuştu.
Bir denemede de ciddi şekilde yaralanmıştı.
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