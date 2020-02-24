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Çalışan emekliye kötü haber

CHP'li Mehmet Güzelmansur, sosyal güvenlik destek primini geri getirmek, ölüm aylığı bağlanmasına yaş sınırı koymak ve sağlık kesintilerini artırmak için hazırlık yapıldğını açıkladı. CHP Güzelmansur'un aktardığına göre, destek primi geri dönüyor, ölüm aylığında eşe yaş sınırı geliyor, sağlık kesintisi de yüzde 5'e çıkacak.
 24 Şubat 2020 08:48
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Çalışan emekliye kötü haber

CHP'li Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nde emekli vatandaşlarımızın aleyhine bir takım hazırlıklar yapılıyor. Şimdiden uyarıyoruz. Kamu yönetiminde israfa son vermeyen, lüksten- şatafattan taviz vermeyen, kamu gelir-gider dengesini bozan Saray ve çevresine kaynak yaratmak için emeklilerin belini daha da bükecek çalışmalar yapılıyor" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Neredeyse bütün birimleri vekaletle yönetilen Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) yöneticilerin vekillikten kurtulmak ve kamuya kaynak yaratmak için emeklilerin belini daha da bükecek kanuni düzenleme yarışına girdikleri yolunda bilgiler aldığını belirten CHP'li Güzelmansur, yapılmakta olan hazırlıkları şöyle sıraladı:

'Destek primi geri gelecek'
"Bu çalışmalardan birincisi Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemesinin geri getirilmesi. Emekli olduktan sonra esnaf olarak çalışmaya devam edenlerden 2015 yılına kadar yüzde 15 oranında SGDP kesiliyordu. Sonra bu oran yüzde 10'a düşürüldü, 2016'da da tamamen kaldırıldı. SGK'nın 'vekil yöneticileri' şimdilerde SGDP ödemesini geri getirmek için kanun değişikliği çalışması yapıyor.

'Ölüm aylığında eşe yaş sınırı'
SGK ölüm aylığına yaş sınırı getiriyor. Mevcut durumda SGK'lının vefatı halinde eşine şartsız ölüm aylığı bağlanıyor. SGK'nın yaptığı hazırlıkta ise eğer vefat eden SGK'lının eşi belli bir yaşın üstünde değilse bu aylığı bağlamamayı öngörüyor. Burada 30-35 yaş gibi bir sınır getirilecek. Bu yaşın altındaki dul eşe 30-35'ine gelene kadar ölüm aylığı bağlanmayacak.

'Sağlık kesintisi yüzde 5'e çıkacak'
SGK'daki hazırlıklar içerisinde emekliler açısından en insafsız olanı sağlık kesintisi düzenlemesi olacak. SGK'lı vekil yöneticiler hem kendi ikballeri hem de kamuya kaynak yaratmak adına emeklilerden aylık yüzde 5 sağlık kesintisi yapmayı planlıyor. Büyük çoğunluğu açlık ve yoksulluk sınırının altında gelirle yaşayan, ilaç parasını zar zor denkleştiren emekliler için böyle bir düzenleme vicdanla, adaletle bağdaşmaz."
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